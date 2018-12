Beachtliche Spende an die Deutsche Krebshilfe

Höpfingen.Die „Selbsthilfegruppe Darmkrebs und andere Krebserkrankungen, Höpfingen“ war wieder beim Höpfinger Weihnachtsmarkt mit einer Tombola vertreten. Es kamen dabei beachtenswerte 1765,80 Euro zusammen. Dieser Erlös ist für die Deutsche Krebshilfe bestimmt.

Als Sprecher der Selbsthilfegruppe bedankte sich Wolfgang Mohr im Namen derselben bei allen Spender und natürlich bei all denen, die Lose gekauft haben, für ihre Unterstützung. Im Anschluss gab er noch die Termine der Selbsthilfegruppe für das Jahr 2019 bekannt. Treffen sind an folgenden Samstagen jeweils um 15 Uhr in der Heidelberger Straße 4/Eingang Friedensstraße in Höpfingen (Praxis Vita Medius): 12. Januar, 9. Februar, 16. März, 20. April, 11. Mai, 8. Juni, 7. September, 12. Oktober, 9. November und 7. Dezember. i.E.

