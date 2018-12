Beeindruckt von der Modul-Fertigung

Hardheim.Wie war der Eindruck von der Besichtigung des Modelbaus für das Hardheimer Krankenhaus in Krölpa/Thüringen bei der Firma Cadolto?

Bürgermeister Volker Rohm, Vorsitzender des Krankenhausverbandes: Wir sitzen auf dem richtigen Pferd und wir reiten in die richtige Richtung. Wir bauen nicht billig, sondern qualitativ hochwertig. Die Pläne haben Form angenommen – die Umsetzung ist schon weit fortgeschritten. Ich bin beeindruckt. Augenscheinlich wird hier Qualität verbaut. Der Krankenhausverband freut sich, mit der Firma Cadolto einen Partner gefunden zu haben, der unsere Pläne schnell und gut umsetzt. Wir holen nach der zeitlichen Verzögerung im Vorfeld deutlich „Boden“ auf.

Fritz-Peter Schwarz, Krankenhaus-Förderverein: Ich bin nach der „Vor-Ort-Besichtigung beeindruckt und begeistert von der Qualität und dem Baufortschritt der Module, die zeigen, dass die optimistisch geplanten Termine eingehalten werden können. Das ist eine gute Nachricht für die derzeitigen Patienten, nämlich für nur relativ kurze Zeit den Baulärm ertragen zu müssen, aber auch für die künftigen Patienten, die schon bald in den Genuss der erweiterten Praxen beziehungsweise des neuen Betten-Erweiterungsbaues kommen werden. Hier ist das zugesagte Geld des Fördervereins bestens angelegt. Unser Krankenhaus bekommt in Bezug auf die Bauweise Modellcharakter.

Ludwig Schön Verwaltungsleiter des Krankenhauses: Ich habe auf einer Tagung erstmals von der Modelbauweise gehört und uns dann mit verschiedenen Herstellern in verbindung gesetzt. Bis jetzt funktioniert alles gut. Eine lange interne Planungsphase ging voraus, in die von Anfang an das Personal (Pflegedienstleitung, Ärzte Hausmeister) mit eingebunden war.

Karina Paul, Pflegedienstleitung: Ich hätte mir den Modelbau noch länger anschauen können, so interessant war es. Dass sich alle mit „ihrem“ Krankenhaus identifizieren, merkte man unter anderem daran,dass sofort jeder wusste, welches Zimmer was gibt. i.E.

