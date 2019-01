Begeisterter Wanderer und Feuerwehrmann

Hardheim.Der am 31. Januar 1944 in Steinfurt geborene und seit langen Jahren in Hardheim lebende Manfred May wird heute (Donnerstag) 75 Jahre alt. Er ist eine in Hardheim angesehene Persönlichkeit. Beruflich war der Jubilar von 1958 bis Januar 2009 in der Firma Gustav Eirich tätig. Dort bewies er seine Zuverlässigkeit im Verlauf von insgesamt 51 Jahren bei all den ihm übertragenen und von ihm konsequent und zielstrebig bewältigten Aufgaben. Er erhielt hierfür gebührende Anerkennung.

Ehrenamtlich engagiert war Manfred May in den Jahren 1973 bis 2008 als aktiver Feuerwehrmann. Für die Feuerwehr übte er auch zusammen mit seiner Frau Gertrud zu deren vollen Zufriedenheit der Wehr den Dienst des Hauswarts aus. Inzwischen gehört er der Altersmannschaft an, verfolgt aber nach wie vor aufmerksam das Geschehen in der Feuerwehr. Seit 2009 ist der Jubilar auch aktives Mitglied und begeisterter Wanderer im Odenwaldklub Hardheim und als begeisterter Fotograf bei den Wanderungen bemüht, schöne Eindrücke in seinen Bildern einzufangen. Mit seiner Frau Gertrud hat er zwei Kinder und freut sich mit dieser über vier Enkel, mit denen er sich gerne beschäftigt. Ihm gelten zu seinem heutigen Geburtstag die besten Wüsche der Fränkischen Nachrichten. Z

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019