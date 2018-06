Bei den vielen Aktivitäten wird der Platz knapp

Anzeige

Hardheim.Mit Freude erfüllt ist die evangelische Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen, dass das Gemeindeleben so rege ist, dass es inzwischen manchmal an Platz mangelt. Dem soll nun abgeholfen werden, indem ein bisher nicht genutzter, kleinerer Raum zwischen der Orgel- und der Seitenempore zu einem attraktiven, aber auch flexiblen Jugendraum umgestaltet wird. Der Durchgang zur Seitenempore muss erhalten werden.

Um die hierfür erforderlichen Mittel zu erhalten, wird die sogenannte „Gemeindespende“, um die jedes Jahr einmal zur Mitfinanzierung der Gemeindearbeit gebeten wird, heuer für dieses Vorhaben verwendet.

„Die vorhandenen Möbelstücke sind in die Jahre gekommen und müssen ersetzt werden. Bequeme Sofas, eine stimmungsvolle Beleuchtung und ein Tischkicker werden dazu beitragen, dass dieser bisher kaum genutzte Raum zu einem Treffpunkt für die Jugendlichen in unserer Gemeinde wird“, so Pfarrer Markus Keller im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. „Mit dem Pfadfinderprojekt ist es schneller vorangegangen, als wir dies erwartet haben“, so Pfarrer Keller. Im Sommer könnten diese das von der Gemeinde zur Verfügung am Hoffenbach nutzen. „Im Winterhalbjahr wird der neue Jugendraum wohl vorrangig von den Pfadfindern genutzt werden. Er steht aber natürlich auch anderen Gruppen zur Verfügung.“