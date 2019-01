Bei der Feuerwehr ging eine Ära zu Ende

Die komplette Führungsspitze der Gesamtwehr Hardheim wurde für die nächsten fünf Jahre neu gewählt. Dabei gab es wesentliche Veränderungen.

Hardheim. Martin Kaiser hat die Gesamtfeuerwehr Hardheim mit Kompetenz, Fachwissen, Hingabe und Ideenreichtum zwölf Jahre geführt. Am Freitag gab er in der Jahreshauptversammlung in der Erftalhalle dieses Amt ab. Zu seinem Nachfolger wurde der bereits jetzt in der Feuerwehr in vielen Bereichen verdiente und zuständige Michael Seyfried gewählt. Geprägt war die Versammlung von einer Vielfalt verschiedenster Ehrungen, die erkennen ließen, dass es in allen Einsatzabteilungen Männer und Frauen gibt, die jederzeit bereit sind, sich zum Wohl und zur Sicherheit der Bevölkerung einzusetzen.

Musikalisch gestaltet wurde die Versammlung von Alexander Ritt (Musikschule Hardheim) am Flügel.

„Baustein der Sicherheit“

Den Worten Bürgermeister Rohms zufolge haben die Führungskräfte der Hardheimer Feuerwehr ihre Aufgaben in der Vergangenheit mit Bravour geleistet. Die Feuerwehr sei eine Gemeinschaft, in der die Mitglieder unter Einsatz ihrer Gesundheit und bei Bedarf auch ihres Lebens ehrenamtlich um Hilfe und Rettung bei Notfällen bemüht sind. Rohm zeigte sich dankbar, solch einen „Baustein der Sicherheit“ in der Gemeinde zu haben.

Hernach wartete Martin Kaiser mit einer umfassenden und imponierenden Darstellung seines Wirkens als Kommandant der Hardheimer Gesamtfeuerwehr mit ihren sechs Einsatzabteilungen an acht Standorten, vier Jugendgruppen sowie einer Altersabteilung auf.

Insgesamt 309 Angehörige weist die Feuerwehr auf, davon 212 Kräfte für den Einsatzdienst. Mit der Zahl der Ist-Stärke von 212 Personen ist die Mindeststärke (153 Aktive) erfüllt. Seine Darstellung von Qualifikation, Weiterbildung und Besuchen der Landesfeuerwehrschule, Übungen und Einsätzen verdeutlichte Kaiser an aussagekräftigen Bilder. Umfassend äußerte er sich zum Feuerwehrbedarfsplan. Ein Erfolg sei das von Ortsvorsteherin Christel Erbacher initiierte Projekt „Frauenpower“ geworden. Weitere Ausführungen galten der Zukunftssicherung der Feuerwehr.

Rege Altersabteilung

Peter Schenkel informierte als zunächst ab 2005 kommissarischer und dann ab 2009 als gewählter Leiter der Altersabteilung über deren Tätigkeit. Angeboten waren unter anderem vier Betriebsbesichtigungen mit jeweils anschließendem Beisammensein. Auf Wunsch wurden allerdings diese Werksbesichtigungen im Laufe der Zeit durch Jahresausflüge ersetzt. Große Bedeutung hat nach wie vor die Kameradschaftspflege mit den Alterskameraden der einzelnen Ortsteile. Zum Abschluss seiner Ausführungen dankte Schenkel Alexander Bednarek und Hans Bischof für die Unterstützung.

Ebenfalls beeindruckend war der Bericht von Thomas Eiler als Leiter der Jugendabteilung, die aus den Jugendgruppen Bretzingen, Erfeld, Gerichtstetten, Hardheim und Schweinberg besteht. Seit 2016 ruht die Arbeit in Bretzingen, von wo sich Interessierte bei den benachbarten Jugendgruppen melden können.

In den letzten Jahren gehörten der Jugendfeuerwehr durchschnittlich 44 Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren an. Der Anteil der Mädchen konnte gesteigert werden und belief sich Ende 2018 auf ein Drittel der Gesamtstärke.

Anteil der Mädchen erhöhte sich

Der in der Statistik 2018 scheinbare Einbruch der Mitgliederzahl in der Jugendwehr wurde von Eiler mit der Zahl der Übernahmen in die Einsatzabteilungen begründet. Allerdings seien auch der Rückgang der Bevölkerungszahlen und anderweitige Verhinderungsgründe durch Schule, Ausbildung und Arbeitsmöglichkeiten zu berücksichtigen.

Engagierte Jugendarbeit

Eiler unterstrich die Bedeutung der Jugendfeuerwehr für den Fortbestand einer Feuerwehr.

Im Berichtzeitraum gab es neben den regelmäßigen Angeboten in den einzelnen Gruppen gemeinsame Übungen, Zeltlager und weitere Veranstaltungen. Erstmals im Programm war 2017 eine Trainings-und Spieletag. Eiler berichtete von der Abnahme der Jugendflamme, einer Lehrfahrt zum Landesfeuerwehrtag in Heidelberg und der Weiterbildung. Er dankte der Gemeinde und Volker Michel für ihre Unterstützung.

Martin Kaiser informierte hernach darüber, dass er sich entschieden habe, nicht mehr als Gesamtkommandant zu kandidieren nach zwei Perioden als stellvertretender Kommandant und stellvertretender Gesamtkommandant sowie zwei Perioden als Feuerwehrkommandant, 15 Jahren im Führungsstab des Landkreises, nach über zehn Jahren im Kreisfeuerwehrverband sowie als Fachgebietsleiter (seit 2011).

Besondere „Frauenpower“

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr würdigte die kameradschaftliche Zusammenarbeit mit den Führungskräften in Hardheim sowie die Unterstützung der Feuerwehr durch Bürgermeister Rohm und den Hardheimer Gemeinderat, die 2018 die Anschaffung von Fahrzeugen möglich gemacht hatten und für die im Bedarfsplan 2019 geäußerten Wünsche offen seien.

Er wie auch weitere Redner lobten die gute Nachwuchsarbeit und die sogenannte „Frauenpower“-Gruppe. Diese habe zu der im Neckar-Odenwald-Kreis einzigartigen Gruppe dieser Art mit 172 weiblichen Mitgliedern geführt.

Andreas Hollerbach benamte in Anerkennung der Mitarbeit von Hardheimer Feuerwehrleuten im Kreisverband dankend James Bachmann, Michael Seyfried, Martin Kaiser und Manuel Zierlinger. Für Martin Kaiser kündigte er eine besondere Ehrung zu einem späteren Zeitpunkt an.

Neue Führungsmannschaft

Elvira Busch wartete hernach mit den Ergebnissen der Wahlen auf. Dabei wurde Michael Seyfried zum neuen Kommandanten der Gesamtfeuerwehr Hardheim gewählt. Seine Stellvertreter sind Christian Schenkel, Martin Gress und Thomas Leiblein. Wiedergewählt wurden Peter Schenkel als Leiter der Altersabteilung und Thomas Eiler als Leiter der Jugendabteilung.

Dem Feuerwehrausschuss gehören an: Volker Michel, Andreas Heck, Michael Grimm, Oliver Seitz, Daniel Kaufmann, Lukas Horn, Tobias Zeller, Benjamin Greulich, Manuel Zierlinger und René Zeller. Ersatzmitglieder sind Werner Reichert und Sven Schmitt..

Bürgermeister Volker Rohm überreichte den bisherigen Amtsinhabern Dankesgaben und dem scheidenden Kommandant ein Abschiedsgeschenk der Gemeinde.

Joachim Sieber vom DRK stattete auch im Namen des DLRG-Vorsitzenden ebenfalls Dank an den scheidenden Kommandanten ab und gab der neuen Führung gute Wünsche mit auf den Weg.

In seinem Schlusswort bewertete der scheidende Kommandant das Ehrenamt als Garanten für Leistungsfähigkeit und Nachwuchssicherung. Auch er habe ein gut bestelltes Feld von seinem Vorgänger, dem Ehrenkommandanten Gerhard Ballweg, übernommen. Z

