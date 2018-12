Bei der Weihnachtsfeier ein buntes Programm erlebt

Hardheim.Als Vollendung des Kalenderjahrs und Auftakt in die Weihnachtsferien versteht sich am Walter-Hohmann-Schulverbund seit jeher die Weihnachtsfeier.

Am Freitag war es wieder soweit: Kaum verklang der durch die Klassen 6 und 7 dargebotene Kanon „Mary Had A Baby“, begrüßte Schulleiter Harald Mayer die Schulfamilie und dankte allen Mitwirkenden, ehe er auf das Jahresmotto „Benimm ist in“ verwies – Respekt und Achtung seien für das Zusammenleben in der Schule unabdingbar. Dann überzeugte Eva Janson als Schulsiegerin des Vorlesewettbewerbs: Gemeinsam mit Clara Schottenberger präsentierte sie eine Weihnachtsgeschichte, in der sie den Wert wahrer Geschenke und den Sinn von teurem Luxus unter dem Tannenbaum gekonnt hinterfragte. „Bühne frei“ hieß es sodann für die Theater-AG, die mit dem Sketch „Weihnachten, ein Familienfest“ die mitunter auch ganz schön turbulenten Christtage herzhaft parodierte.

Den hohen Stellenwert sportlicher Aktivitäten unterstrich schließlich, dass 88 Prozent aller Schüler das Sportabzeichen ablegten – ein Wert, auf den nicht nur Sonja Müller stolz war. Den ersten Platz des internen Wettbewerbs belegte die Klasse 10b, gefolgt von der 6b auf dem zweiten Rang und der drittplatzierten 7b. Mit dem Lied „Can’t Help Falling In Love“ überzeugte die Schulband, ehe die Klasse 6b das Stück „Wichteln für Anfänger“ präsentierte.

Danach verabschiedeten Schulleiter Harald Mayer und Schülersprecher Florian Walter die Schüler und Lehrer in die Ferien; musikalisch tat dies der Musikkurs der Klassen 9 und 10 mit der Hymne „Wonderful Dream“. ad

