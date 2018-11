Beide Ehepartner sind Aktivposten in Erfeld

Erfeld.Großen Ansehens erfreuen sich über Erfeld hinaus Erhard Geiger und seine Frau Margarita, geborene Beichert, die heute (Donnerstag) das Fest der goldenen Hochzeit bei erfreulicher Gesundheit begehen können.

Erhard Geiger wurde am 4. September 1942 geboren. Nach dem Schulbesuch machte er eine Lehre als Forstwirt. Dem Dienst bei der Bundeswehr folgte seine Einstellung als Förster für den Bereich Erfeld – Bretzingen, ehe der Wald Gerichtstetten und der Staatswald Hardheim als Aufgabengebiete dazukamen.

Sein Aufgabengebiet wuchs somit von ursprünglich 360 Hektar auf gewaltige 1450 Hektar an, so dass er nachdrücklich gefordert war. Zielstrebig und ehrgeizig nahm Erhard Geiger zu seiner Weiterbildung an verschiedenen Fortbildungsmaßnahmen teil, was ihm dann auch den Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst ermöglichte.

Bis zu seinem Pensionseintritt stand er im Dienst des Forstamtes Hardheim. Trotz aller beruflicher Anforderungen bekundete Erhard Geiger Interesse am Gemeinde- und Vereinsleben und brachte sich dort aktiv ein. So gehört er schon lange Jahre der Kolpingfamilie an, in der einige Jahre auch als Vorsitzender Verantwortung übernahm. Bis heute ist er dort Beisitzer. Auf gemeindepolitischem Gebiet engagierte er sich als Mitglied im Gemeinderat, in dem er auch als dritter Bürgermeister-Stellvertreter immer wieder im Einsatz war.

Im Wendelinus-Krankenverein gehörte Erhard Geiger dem Vorstand an. Er unterstützt zudem den Förderverein Mühlbergkapelle und zeigt sich in vielfältiger Weise am Geschehen in der Gemeinde interessiert.

Margarita Geiger, geborene Beichert, erblickte am 11. Dezember 1949 in Hardheim das Licht der Welt. Ihre Schulbildung ergänzte sie mit dem Besuch der sogenannten Winterschule. Danach war sie bei der Firma Braun in Walldürn tätig.

Die Jubilarin war in der Damengymnastikgruppe Erfeld aktiv und wurde für 40-jährige aktive Zugehörigkeit geehrt. Auf ihrem weiteren Lebensweg bekundete sie ständiges Bemühen um Weiterbildung und Wissenserweiterung, war dadurch erfolgreich und für die Übernahme von weiteren Aufgaben prädestiniert. Denn nach ihrem Eintritt in die katholische Frauengemeinschaft im Jahr 1971 war sie 18 Jahre im Vorstand, hatte das Amt der Schriftführerin und insgesamt zwölf Jahre das der Vorsitzenden inne. Insbesondere in diesem Verein nutzte sie weiterhin die gebotenen Fortbildungsmöglichkeiten und brachte sich in der Folgezeit nachdrücklich ein.

Margarita Geiger gehörte dem Dekanatsteam der katholischen Frauengemeinschaft an und übernahm im Verlauf von 15 Jahren die Leitung der „Quellenwochen“ für Frauen. Zehn Jahre war sie Mitglied im Pfarrgemeinderat, aktuell ist sie weiterhin im Gemeindeteam der Pfarrgemeinde aktiv.

Als sich bei einer Theateraufführung der Kolpingfamilie in Erfeld im Jahr 1964 – die bei solchen Ereignissen üblich – die Einwohner von Unter- und Oberdorf trafen, lernte sie Erhard Geiger kennen und lieben. Vier Jahre später, am 29. November 1968, war die Hochzeit.

Zur Unterbrechung des Alltags war das Ehepaar in der Folgezeit gern auf Reisen gemeinsam unterwegs. Aus der Ehe gingen Sohn Heiko und Tochter Diana hervor. Heiko trat nach dem Schulbesuch 1988 als Pater Gregor in den Orden der Franziskaner ein, wurde 1997 zum Priester geweiht und ging 1999 nach Israel. Dort wirkt er als Dozent an der Franziskanischen Hochschule und schrieb 2012 seine anspruchsvolle Doktorarbeit.

Tochter Diana lebt mit ihrer Familie und den zwei Kindern in der Schweiz und wird mit ihrer Familie – wie auch ihr Bruder – anlässlich des Festes der goldenen Hochzeit nach Erfeld kommen.

Aus diesem Anlass wird es am Samstag, 1. Dezember, um 10.30 Uhr den von Pater Gregor gehaltenen Dank- und Festgottesdienst in der Erfelder Pfarrkirche geben und im Anschluss daran die Feier zum Ehejubiläum mit Verwandten und Freunden.

Auch die Fränkischen Nachrichten gratulieren zu der goldenen Hochzeit und übermitteln gute Wünsche für die weiteren gemeinsamen Ehejahre. Z

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018