Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft

Zum wiederholten Male beteiligte sich der Bauernhof Mohr am „Brunch auf dem Bauernhof“, der am Sonntag in allen sieben Naturparken in Baden-Württemberg in speziellen Betrieben stattfand.

Schweinberg. Familie Mohr unterbreitete ihren Gästen im Hofladen und in der Bauernstube als Direktvermarkter köstliche Gaumenfreuden, ermöglichte Besichtigungen des Bauernhofes und gab Informationen über dessen Arbeit. Schließlich sind es engagierte Landwirte, die durch die Erzeugung einheimischer Produkte die einzigartige Landschaft im Naturpark Neckartal- Odenwald pflegen und bewahren.

Davon zeigten sich sowohl die aus der Gesamtgemeinde Hardheim als auch aus der nähren und weiteren kommenden Gäste zusammen mit CDU-Bundestagsabgeordnetem Alois Gerig beeindruckt. Sie erkannten die Leistungen auf dem Bauernhof Mohr mit viel Lob an, zumal sich ihnen in Verbindung mit dem Brunch die Gelegenheit zu informativen Einblicken in das Leben und Geschehen auf einem gepflegten Bauernhof eröffnete.