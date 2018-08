Anzeige

Hardheim.Ein Benefizkonzert mit dem Trio „Szivadel“ organisiert der Freundes- und Förderkreis „Unser Krankenhaus“ am Sonntag, 28. Oktober, um 18.30 Uhr in der Erftalhalle. Diesem gehören profilierte Musiker (Pianoforte, Cello, Violine) an. Sie kommen aus Würzburg/Kitzingen und unterrichten teilweise an der Musikschule in Hardheim. Das Trio gestaltete im Januar den Neujahrsempfang der Gemeinde und begeisterte dort mit seinen Darbietungen auf sehr hohem Niveau.

Auf dem Programm stehen voraussichtlich Werke von S. Rachmaninov („Trio elegiaque Nr.1 in g-Moll“, 1892), Fazil Say („Space Jump, Op.46“, 2013), Enrique Fernández Arbós („Spanish Dances, Op.1“) und D. Schostakowitsch („Trio Nr. 1, Op. 8“). Eintrittkarten gibt es nur an der Abendkasse. i.E.