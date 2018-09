Hardheim.Ein Benefizkonzert mit dem Trio „Szivadel“ veranstaltet der Freundes- und Förderkreis „Unser Krankenhaus“ Hardheim am Sonntag, 28. Oktober. Der Reingewinn wird über den Förderverein dem Hardheimer Krankenhaus und damit den Patienten zugute kommen.

Das Trio „Szivadel“– ein frisch gegründetes Klavier-Trio, bestehend aus den profilierten Würzburger Musikern, Oliver Szykulski an der Violine, Milena Ivanova am Violoncello und Daniel Delgado am Flügel – stellt am Sonntag, 28. Oktober, in Hardheim Klaviertrio-Werke von berühmten Komponisten vor. Die Musiker unterrichten teilweise an der Musikschule in Hardheim. Das Trio gestaltete im Januar den Neujahrsempfang der Gemeinde und begeisterte dort mit seinen Darbietungen auf sehr hohem Niveau.

Auf dem Programm stehen Werke von S. Rachmaninov („Trio elegiaque Nr.1 in g-Moll“, 1892), Fazil Say („Space Jump, Op.46“, 2013), Enrique Fernández Arbós („Spanish Dances, Op.1“) und´D. Schostakowitsch („Trio Nr. 1, Op. 8“). i.E.

