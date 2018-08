Bernhard Schmitt jetzt Ehrenmitglied

Anzeige

Schweinberg.Für seinen langjährigen und unermüdlichen Einsatz im Dienste der Blasmusik wurde Bernhard Schmitt am Freitag zum Ehrenmitglied des Musikvereins Schweinberg ernannt. Im Rahmen seiner Feier zum 60. Geburtstag würdigte die Vereinsvorsitzende Dorothee Kaufmann seine außerordentlichen Leistungen. Die Schweinberger Musiker bedankten sich bei Bernhard Schmitt mit einem schwungvollen Ständchen.

Bereits im Alter von 17 Jahren fand der Jubilar innerhalb der damaligen Jugendkapelle seinen Platz am Schlagwerk und der Percussion. Schnell erfolgte die Übernahme in das Gesamtorchester, in welchem Bernhard Schmitt seit nunmehr 43 Jahren mit großer Leidenschaft im Einsatz ist.

1985 wurde Bernhard Schmitt in den Vorstand des Musikvereins Schweinberg berufen, welchem er bis heute angehört. Seit 2001 bekleidet er außerdem die Funktion des zweiten Vorsitzenden und trägt so maßgeblich zum Erfolg des Musikvereins bei. Egal on als humorvoller Musiker, geübter Handwerker order einfallsreicher Organisator – die Fähigkeiten von Bernhard Schmitt sind auf vielfältige Weise gefragt und nicht nur im Kreise seiner Musikerkollegen geschätzt.