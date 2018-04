Bernhard Schmitt neues Ehrenmitglied

Anzeige

Die Fastnachtsgesellschaft „Lustige Vögel“ Schweinberg fördert nicht nur die Pflege des Brauchtums, sondern zukünftig auch den Tanzsport.

Schweinberg. Die Fastnachtsgesellschaft „Lustige Vögel“ Schweinberg pflegte auch in der Kampagne 2017/18 unter Federführung ihres engagierten Vorsitzenden Christian Würzberger und ihres schlagfertigen Präsidenten Christian Elbert das fastnachtliche Brauchtum. Marksteine der vielfältigen Aktivitäten waren der große Fastnachtsumzug und die beiden Prunksitzungen. Diese positiven Eindrücke vermittelten die Berichte des Vorstandes bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Landgasthof „Grüner Baum“, zu der sich erfreulich viele Mitglieder eingefunden hatten.

Ehrungen bei der Fastnachtsgesellschaft „Lustige Vögel“ Ehrung für elf Jahre Mitgliedschaft: Juliana Bauer, Klaus Baumann, Tim Engmann, Dominik Franzwa, Ilona Greulich, Lena Grohs, Ilona Greulich, Andreas Herbst, Fabian Honsowitz, Carmen Jentsch, Rosemarie Jentsch, Winfried Jentsch, Carsten Koch, Janick Schick, Nena Schick, Martina Volk, Michael Volk, Vanessa Volk, Yvonne Volk, Bigi Werner und Jürgen Werner. Ehrung für 22 Jahre Mitgliedschaft: Kerstin Beuchert und Markus Busch. Ehrung für 33 Jahre Mitgliedschaft: Simone Amend, Kerstin Dörr, Alexandra Eisenhauer, Frank Greulich, Katrin-Mareike Köhler, Peter Köhler, Eva Künzig, Silke Messerer, Simone Schmidt, Marianne Vogel, Werner Vogel und Petra Weimann. Ehrung für 44 Jahre Mitgliedschaft: Joachim Michel und Marianne Schmitt. Ehrung für 66 Jahre Mitgliedschaft: Gerhard Geiger, Helmut Göbes und Erich Schmitt. (ck)

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Christian Würzberger ließ Vorstandsmitglied Julia Seyfried sämtliche Aktivitäten der zurückliegenden Kampagne Revue passieren. Der Fahrplan beinhaltete neben den eigenen Veranstaltungen wie der Fastnachtseröffnung mit der Vorstellung des Prinzenpaares, dem Ordensfest, dem Fastnachtsumzug und den beiden Prunksitzungen, auch die Teilnahme an Prunksitzungen befreundeter Fastnachtsgesellschaften sowie die Beteiligung an den Fastnachtsumzügen in Walldürn, Königheim, Hardheim, Hettingen und Höpfingen und endete am Fastnachtsdienstag mit dem Kindernachmittag und dem Kehraus am Abend.