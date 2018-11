Beruf und Berufung zugleich

Hardheim.Roland Gärtner vom gleichnamigen Hardheimer Opel-Autohaus feiert heute seinen 65. Geburtstag. Er kann an diesem Tag mit Genugtuung auf die von ihm erbrachten Leistungen zurückblicken, die er seit der Übernahme des elterlichen Betriebs im Jahr 1991 erbracht hat. Noch ganz aktuell ist die zusammen mit Sohn Thomas als zweitem Geschäftsführer vor kurzem realisierte Übernahme des bisherigen Wertheimer Autohauses Dosch. Damit sind die Weichen für den Fortbestand des vor 65 Jahren von Heinz Gärtner gegründeten Familienunternehmens, in dem auch Tochter Simone mitarbeitet und als Prokuristin tätig ist, gestellt.

Vor 65 Jahren wurde Roland Gärtner als Sohn von Heinz und Elsbeth Gärtner geboren. Nach dem Besuch der Schule begann er eine kaufmännische Lehre und erhielt seine praktische Ausbildung in Opel-Betrieben in Würzburg, Bad Friedrichshall und Schwetzingen. Dabei sammelte er wertvolle und für seine weitere Tätigkeit nützliche Erfahrungen.

Betrieb 1991 übernommen

Mit 21 Jahren nahm er seine Tätigkeit im elterlichen Betrieb auf, durchlief dort die verschiedensten Stationen und nutzte immer wieder die Angebote der Opel-Akademie zur Fortbildung in Theorie und Praxis. Nach seiner Tätigkeit in der Buchhaltung, im Lager sowie im Verkauf des elterlichen Betriebs begann Roland Gärtners Tätigkeit in der Geschäftsführung. Im Jahr 1991 übernahm er den elterlichen Betrieb. Zur Seite stand ihm bei dessen Führung seine Ehefrau Edeltraud, die er 1983 geheiratet hatte.

Roland Gärtner folgte dem Vorbild seines Vaters und war stets um die kontinuierliche Weiterentwicklung des Betriebs bemüht. Seit der Gründung 1953 ist das Unternehmen Opel-Vertragshändler – seit einigen Jahren auch im Bereich Nutzfahrzeuge. Zur weiteren Entwicklung gehörten der Bau einer Ausstellungshalle, die Übernahme der Vertretung für Lada, der Umbau der Tankstelle im Jahr 2015 mit Einrichtung eines Backshops und im laufenden Jahr die Übernahme des Autohauses Dosch in Wertheim.

Aus all der Tätigkeit rund um das Auto erwuchs auch eines von Roland Gärtners Hobbys. Als Mitglied des Motorsportclubs Walldürn war ihm die Beteiligung am Slalomfahren eine Freude und in jungen Jahren war er regelmäßig beim Main-Slalom dabei. Nach 1975 beteiligte er sich erfolgreich an Wettbewerben und holte eine Vielzahl von Pokalen. Sportliche Aktivität wie Skifahren und Schwimmen waren für ihn Ausgleich für sein berufliches Wirken.

Märkte bereichert

Zum gemeindlichen Leben und zur Bereicherung der Hardheimer Märkte und Feste trägt er mit seinem Betrieb regelmäßig mit der Präsentation von Fahrzeugen und mit Aktivitäten auf dem Firmengelände bei. Auch mit 65 Jahren steht er im Betrieb regelmäßig und wohl auch noch weiterhin „seinen Mann“.

Die Glückwünsche seines Sohnes Thomas mit Frau und Kindern sowie seiner Tochter Simone und aller Mitarbeiter des Betriebs wird Roland Gärtner im Urlaub entgegennehmen. Verwandte, Freunde und Bekannte haben auch nach der Rückkehr die Möglichkeit, sich in die große Schar der Gratulanten einzureihen. Z

