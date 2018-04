Besichtigung der Baustelle

Anzeige

Gerichtstetten.Die Bürgerwindpark Gerichtstetten Eins GmbH & Co. KG bietet zwei Informationsveranstaltungen über die Beteiligung am Bürgerwindpark. Diese finden am Mittwoch, 18. April, und Donnerstag, 19. April, jeweils um 19.30 Uhr in der Turnhalle in Gerichtstetten statt. Aus organisatorischen Gründen sind für diese Veranstaltungen Anmeldungen entweder unter Telefon 0 62 96 / 2 49 (vormittags von 8 bis 12 Uhr) oder per Mail info@windpark-gerichtstetten erforderlich.

Außerdem können interessierte Bürger am Sonntag, 22. April, um 14 Uhr an einer Baustellenbesichtigung teilnehmen. An diesem Termin werden auch Mitarbeiter der Firma Enercon anwesend sein, die die Anlagen vorstellen und technische Fragen beantworten. Der Treffpunkt ist um 14 Uhr am Baustellen-Bürocontainer. Die Zufahrt ist ab dem Sportplatz beschildert.