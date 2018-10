Besuch auf der Buchmesse lohnte sich

Hardheim.Trotz geringen Interesses in Hardheim konnte die VHS- Außenstelle am Sonntag dank erfreulicher Beteiligung aus der gesamten Umgebung die Fahrt zur Buchmesse in Frankfurt realisieren. Dabei trafen die Teilnehmer auch Persönlichkeiten, die sich im öffentlichen Leben mit ihrem Wirken und ihrem literarischen Schaffen einen Namen gemacht haben. So gab es im ARD-Studio Interviews des 3- Sat- Moderators Markus Brock mit dem Autor Christoph Peters über dessen Buch „Das Jahr der Katze“, der Moderatorin Bärbel Schäfer mit dem eloquenten und kontaktfreudigen Erfolgskoch Tim Mälzer über dessen neues Kochbuch „Neue Heimat“ sowie mit dem erfolgreichen Comiczeichner und Buchillustrator Flix.

Es beeindruckte der Arzt und Entertainer Dr. Eckart von Hirschhausen zusammen mit dem Neurobiologen Professor Tobias Esch mit ihren Betrachtungen zu ihrem gemeinsamen Buch „Die bessere Hälfte“. Zufriedenheit, sagen die beiden Autoren nicht zuletzt in einem kurzen VHS-Gespräch, nimmt für die meisten Menschen in der zweiten Lebenshälfte zu. Selbstverständlich gab es solche Gespräche auch an verschiedenen anderen Bereichen wie zum Beispiel bei der Kinder- und Jugendliteratur. Z

