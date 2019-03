Besuch bei Pfarrer Franz Lang

Hardheim.Nicht in Vergessenheit geraten ist für viele Hardheimer Pfarrer Franz Lang, dessen segensreiches Wirken zwischen 1995 und 2012 zahlreiche Akzente gesetzt hat. Am Sonntag besuchte die Kolpingsfamilie den beliebten Geistlichen. Der Tag begann mit dem von Pfarrer Lang zelebrierten Gottesdienst in Pülfringen.

In seiner Predigt thematisierte er die Suche nach Gott und bezog diese auf die Fastenzeit, die er als Möglichkeit zum „Umkehren“ zum Herrn bezeichnete. „Wir können Gott finden, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen“, gab er den Gläubigen mit auf den Weg und ermutigte speziell in der Fastenzeit zu mancher Auszeit vom Alltag fernab ausgetretener Pfade.

Nach der Messfeier führte Pfarrer Lang die Kolpingmitglieder durch die Königheimer Pfarrkirche St. Martin. In einem Weingut klang der von Walter Bechtold organisierte Ausflug gemütlich aus. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019