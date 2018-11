Betrachtungen zum Land jenseits von Zeit und Raum

Eichenbühl.Bestsellerautor Michael Phillips wagt sich mit seinem Roman „Am Anfang der Ewigkeit“ weit vor in dieses unbekannte Land jenseits von Raum und Zeit, in die Äonen, die nach dem Tod folgen. Ihm ist ein unbeschreiblich schönes Buch gelungen, das niemanden unberührt lässt, weil es eine tiefe Sehnsucht nach einem liebenden Gott entfacht.

Er ist berühmt. Er ist einflussreich und hat es sich als internationaler Wortführer des Atheismus zur Lebensaufgabe gemacht, den Glauben an Gott auszurotten. Mit großem Erfolg: Unzählige Menschen haben sich schon davon überzeugen lassen, dass Gott, Himmel, Hölle und ewiges Leben nur Produkte verirrter Kleingeister sind.

Nach einem Unfall mit tödlichem Ausgang findet er sich plötzlich in einer geheimnisvollen surrealen Umgebung wieder. Ist dies etwa das Leben nach dem Tod, an das er nie geglaubt hat? Was nun geschieht, hätte er nie für möglich gehalten. Dieses Thema hat der Evangelische Freundeskreis Hof (EFH) aufgegriffen und in Anlehnung an Phillips‘ Buch ein gleichnamiges Musical gestaltet, mit dem er seine neue Tournee im Herbst 2018 startet.

Bei den EFH-Konzerten mit Chor und Band wird dem Publikum einiges an gedanklicher Mitarbeit abverlangt. Musikalisch reicht die Bandbreite von Klassik bis Pop, Rock und Rap.

Die jungen Musiker beherrschen auch die Kunst der leisen Töne. Sie verstehen es, ihre Zuhörer zu inspirieren, zu verblüffen, zu ermutigen und getröstet nach Hause gehen zu lassen. Das zweistündige Konzert wird am Samstag, 17. November, um 19 Uhr in der Kirche St. Cäcilia in Eichenbühl und am Sonntag, 18. November, um 17 Uhr in der Kirche St. Johannes in Heimbuchenthal zu hören sein. Der Eintritt ist frei. Im Gemeindesaal wird Kinderbetreuung angeboten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018