Beweglichkeit verbessern

Hardheim.Neue zehnwöchige Yoga-Kurse für mehr Beweglichkeit starten am Montag, 24. September, von 16.30 bis 18 Uhr und am Mittwoch, 26. September, von 9 bis 10.30 Uhr. Yoga-Unterricht setzt sich aus einer Kombination von Asanas (Körperhaltungen), Pranayama (Atemübungen) und Meditation (Entspannungsübungen) zusammen. Gleichzeitig bietet der DRK-Kreisverband auch wieder einen zehnwöchigen Sitz-Yoga-Kurs an. Dieser spricht speziell Senioren oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Flexibilität an. Er startet ebenfalls am Mittwoch, 26. September, von 10.45 bis 11.45 Uhr. Alle Kurse finden im Gymnastikraum der Sporthalle statt; eine Matte sollte bei den Regelkursen mitgebracht werden. Teilnehmer, die bereits ihr Interesse bekunden haben, können sich bis 31. August und dann erst wieder ab 17. September bei der Kursleiterin Elisabeth Merkert, Telefon 06283/7172, anmelden. Informationen sind im gleichen Zeitraum in der DRK-Kreisgeschäftsstelle in Buchen, Telefon 06281/522218, erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.08.2018