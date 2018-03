Bieling spricht über Schulterschmerzen

Anzeige

Hardheim.Schulterschmerzen finden sich fast in allen Altersgruppen und bei beiden Geschlechtern. Sie können, unabhängig von ihren Ursachen, das Alltagsleben erheblich beeinträchtigen. Aus diesem Grund hat sich der Freundes- und Förderkreis Krankenhaus Hardheim entschlossen, in Fortsetzung seiner Vortragsreihe zu Themen der Gesundheitsvorsorge das Thema „Schulterschmerz – ein sehr komplexes Gelenk stellt sich vor“ in das Programm aufzunehmen.

Dr. Arne Bieling, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Krankenhaus Hardheim, referiert am Dienstag, 17. April, um 19.30 Uhr im Pfarrheim zu diesem Thema und geht auf die verschieden Ursachen, mögliche Erkrankungen sowie Untersuchungsmethoden und Therapien ein. Der Eintritt ist frei.