Bilanz war eindrucksvoll und aussagekräftig

Über die siebenköpfige „Helfer vor Ort“-Gruppe berichtete Tim Stolzenberger. Die Gruppe rückte zu 31 Einsätzen und zwei Übungen aus, darunter einmal als Einsatzleitstelle; die Hilfeleistung bei häuslichen Notfällen machte 58 Prozent aus. In 3,1 Prozent der Einsätze galt es, Rettungsdienst und Notarzt zu unterstützen; 1,3 Prozent der Fälle waren durch einen Verkehrsunfall veranlasst. 16 Prozent der Einsätze erwiesen sich aufgrund Fehlalarmen durch Brandmelder oder Mutwillige als unnötig. Die durchschnittliche Einsatzdauer lag bei einer Stunde; der längste Einsatz zog sich über zwei Stunden hin.

Schriftführerin Helmtrud Englert blickte neben zahlreichen internen Veranstaltungen vor allem auf die DRK-Fastnacht nach dem Hardheimer Umzug zusammen mit den Freunden von DRK und „Guggis“ aus Sasbach zurück. Auch erinnerte sie an das Seminar zum Thema Steuerrecht, den Jahresausflug sowie das Wochenendseminar des Vorstands. Zudem fanden neun Vorstandssitzungen, eine Klausurtagung, vier Altkleidersammlungen, zwei Verpflegungseinsätze sowie zwei Blutspendeaktionen statt.

Über gesunde Finanzen berichtete Schatzmeisterin Rita Sieber: „Wir haben zeitnah und vollständig unsere satzungsgemäßen Aufgaben wirtschaftlich sinnvoll und notwendig erfüllt“, betonte sie. Hans-Joachim Laub, der mit Beate Schüssler die Kasse prüfte, bescheinigte vorbildliche und einwandfreie Führung der Kassengeschäfte.

Den Bericht des Jugendrotkreuzes präsentierte Vera Stolzenberger. Als positiv bezeichnete sie den Verlauf der wöchentlichen Gruppenstunden, die den Kindern nicht nur Erste Hilfe, sondern auch soziale Werte vermitteln, wobei Kochen, Backen, Basteln und Gruppenspielen von ihr sowie von Lisa Senner, Ayleen Adelmann, Lars Fleckenstein, Bodo Franck, Daniel Trabold und Max Götz das Programm auflockern. Auch wurde die aktive Bereitschaft bei Blutspendeaktionen und Kleidersammlungen unterstützt. Einen besonderen Höhepunkt stellte das JRK-Zeltlager auf Kreisverbandsebene dar.

Über den Materialbestand mit über 13 000 Einzelartikeln, den Fuhrpark, die Fahrleistungen der einzelnen Fahrzeuge sowie Neuanschaffungen informierte Zeugwart Daniel Trabold.

Sozialleiterin Yvonne Wolfmüller beleuchtete die Angebote der einzelnen Gruppen in Hardheim und die Aktivitäten der Wassergymnastikgruppen im Höpfinger Familienbad mit 86 Personen in sechs Gruppen mit den Übungsleitern Edgar Busch, Anita Schmid, Margarete Sokol und Jörg Heuduck, vier Kurse in „Yoga“ mit Carola Hess und Elisabeth Merkert, mit ihrer eigenen Gruppe „Gedächtnistraining“ sowie zwei „Sturzprophylaxe“-Kurse mit Vera Stelzl. Ebenso informierte sie über die 24 Mitglieder umfassende Tanzgruppe mit Übungsleiterin Irmtraud Bisschop und dem von 15 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen betreuten „offenen Kontakttreff“ im DRK-Vereinsheim.

Für die Seniorengymnastik mit zwei Gruppen und 43 Teilnehmern sowie das Kursangebot in „Drums alive“ verlas Beate Schüssler den Tätigkeitsbericht für die Übungsleiterin Kornelia Reichert. Auch hier wurde ein umfangreiches Jahresprogramm absolviert, das einen wesentlichen Beitrag für die Gesunderhaltung und das soziale Zusammenleben in der Gemeinde leistete.

In der Aussprache erinnerte Joachim Sieber an Baumaßnahmen an der Halle 2, neue Verträge, die Umstrukturierung der EDV-Systems und 15 neue Mitglieder.

Die Entlastung des Vorstands verband Bürgermeister Volker Rohm mit dem Grußwort, in dem er die Unterstützung vieler Einsätze und Veranstaltungen des DRK „weit über eigenes Engagement hinaus“ würdigte: „Hardheim ist in der Breite ganz Spitze eingestellt“, lobte er.

Es folgten die Neuwahlen und Ehrungen (siehe Infobox).

Weiteres Lob kam von Kreisbereitschaftsleiter Dominic Burger, Kreisgeschäftsführer Joachim Herrmann und Ortsvorsteher Dieter Elbert.

DLRG-Vorsitzender Daniel Emmenecker und Abteilungskommandant Hermann Schwinn (Freiwillige Feuerwehr) bedankten sich für die „freundschaftliche Zusammenarbeit“.

Im Anschluss bot Joachim Sieber der DLRG wegen Platznot Unterstellmöglichkeiten auf dem DRK-Areal an.

Mit einem gemütlichen Beisammensein, interessanten Gesprächen und Gedanken über künftige Projekte klang der Abend aus. hs/ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.03.2018