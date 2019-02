Bis in die Bundeshauptstadt „gehüpft“

Das Ende einer Ära sorgte für die Gründung der Erftalhüpfer. 15 Jahre später sind sie auch der Hardheimer Fastnacht und dem Gemeindeleben nicht mehr wegzudenken.

Hardheim. Ohne sie wäre die Hardheimer Fastnacht – und deren Prunksitzung, die am heutigen Samstagabend wieder in der Erftalhalle stattfindet – kaum noch vorstellbar: Seit 2004 bereichert das von Daniela Jodlowski trainierte Männerballett der FG „Hordemer Wölf“ die örtlichen Veranstaltungen und „hüpfte“ sogar schon in die Hauptstadt. 2007 durften die Erftalhüpfer in der Berliner Vertretung des Landes Baden-Württemberg tanzen. Und 2012 wirbelten sie über die Bühne der Deutschen Meisterschaften in Köln.

Generationenwechsel

Begonnen hat aber alles im Kleinen. Den Anstoß zur Gründung gaben vor nunmehr 15 Jahren die Elferräte Heiko Walter und Lars Ederer. „Nach dem Ende der Ära von Präsident Jochen Egenberger fand ein gewisser Generationswechsel statt. Und im Zuge dieses Umbruchs dachten wir darüber nach, was wir für die Prunksitzung auf die Beine stellen können“, erinnert sich Ederer im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. „Da wir beide nicht gut singen können und auch nicht als Büttenredner geboren sind, kamen wir recht schnell auf ein Männerballett“, fährt er fort.

Schließlich gab es im närrischen Wolfsheim schon in früheren Zeiten die „Hampelmänner“, an die sich mancher Hardheimer vielleicht noch erinnert. Nachdem mit Daniela Jodlowski eine perfekte Trainerin gefunden wurde – sie trainiert die Erftalhüpfer mit viel Engagement von Anfang an – und genügend Mittänzer bereitstanden, startete das Projekt. Heute gehören der Gruppe Ewald Kremer, Ralf Schmollinger, Peter Bienert, Steffen Gehrig, Steffen Böhrer, Klemens Gärtner, Jens Ritscher und Björn Böckler an. „Ewald Kremer und Ralf Schmollinger sind bereits seit 2004 dabei“, erklärt Ederer und spricht von einer „tollen Gruppe, die aus sowohl menschlich als auch beruflich völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten besteht, die das gemeinsame Hobby verbindet“.

Vorbereitungen laufen seit April

Was jedoch auf das Publikum der Prunksitzungen ungemein leichtfüßig und flott wirkt, ist mit harter Arbeit verbunden. „Die Vorbereitung für die Kampagne beginnt im April, wenn wir in uns gehen, gemeinsam Ideen sammeln und eine Abstimmung durchführen, um das Thema des nächsten Tanzes festzulegen“, schildert Ederer.

Daniela Jodlowski kommt auf einen weiteren Aspekt zu sprechen. „Die Musik ist das Wichtigste und dient als Basis für alles Weitere“, gibt sie zu bedenken. Den Rest erledigt die Zeit. „Tanzbewegungen, Schritte und Kostüme ergeben sich peu à peu“, fährt Ederer fort und erinnert daran, dass zweimal pro Woche trainiert wird. Das Thema des aktuellen Tanzes ist freilich (noch) streng geheim: „Erst an der Prunksitzung – so viel Zeit muss bei alledem sein“, lacht Jodlowski.

Allerdings zeigen die „Erftalhüpfer“ nicht nur in der Erftalhalle ihre dynamische Präsenz. „Neben der Unterstützung fastnachtlicher Standard-Aktionen wie Tanz und Umzug veranstalten wir seit etlichen Jahren die Party zum Schmutzigen Donnerstag in der Erftalhalle, bei dem Frauen mit Tanzmusik und den Auftritten zahlreicher Männerballetts unterhalten werden. Ein Konzept, das bisher bestens angekommen ist“, erklärt Ederer erfreut.

Aber auch bei den örtlichen Veranstaltungen im Jahreskreislauf glänzen die Erftalhüpfer nicht durch Abwesenheit: Fast schon legendär sind etwa die immer wieder originellen Beiträge zur Floßparade am Sommerfest.

Karitative Projekte

Eine Besonderheit der Gruppe ist zudem ihre ausgeprägte soziale Ader: Mit den Spenden aus dem am Schmutzigen Donnerstag in der Erftalhalle aufgestellten Spendenglas werden karitative Projekte unterstützt. „In der Vergangenheit haben wir die Erlöse der Aktion Regenbogen, der erkrankten Luisa aus Hettingen, den Klinikclowns, der kirchlichen Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn, dem Krankenhaus sowie der Hospizgruppe gespendet“, blickt Ederer zurück. Jodlowski macht auch auf einen anderen Aspekt aufmerksam. „Unser Publikum ist außerordentlich großzügig – dafür bedanken wir uns auch recht herzlich.“ Wie aber sehen die durchschnittlich 45,8 Jahre jungen Tänzer in die Zukunft? Eine Frage, auf die Jodlowski und Ederer ganz direkt antworten: „Für ein Männerballett, bei denen man meist von einer ‚Aktivphase’ von wenigen Jahren ausgeht, gibt es uns Erftalhüpfer schon sehr lang. Wir lassen alles auf uns zukommen. Solange der Spaß bei allen Beteiligten im Vordergrund steht, sich genügend Tänzer finden und uns das Publikum nicht auspfeift, sollte es munter weiter gehen – und neue Gesichter sind selbstverständlich immer sehr gerne gesehen.“

