Bis zu 300 000 Euro Hägelschäden

Anzeige

Hardheim.Auf 200 000 bis 300 000 Euro schätzt Hauptmann Andreas Hofmann den Schaden, der bei dem Starkregen und Hagelschlag am 11. Juni im Materiallager der Bundeswehr in Hardheim entstanden ist. „Sämtliche Dächer hatten Löcher, ebenso die Oberlichter der Rolltore unserer Hallen und die Plexiglaskuppeln am Stabsgebäude. Die Einschläge waren die laut, dass ich dachte, es fallen Bomben.“ Im kleinen Teich sei das Wasser bis zu einem halben Meter hoch gespritzt. Die Fahrzeuge der Beschäftigten und die Eternitdächer der Leichtbauhallen wurden durch die hühnereigroßen Hagelkörner beschädigt. „Vier Heck- und Windschutzscheiben gingen zu Bruch“, so Hofmann. Bestandsaufnahme machte das Bundeswehrdienstleistungszentrum in Veitshöchheim, dessen Geländebetreuungsdienst die Straßen vom Blattwerk reinigen musste. i.E.