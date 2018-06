Bisher 528 Anmeldungen für Weltrekordversuch

Anzeige

Am 10. Juni gastierte der SWR für Fernsehaufnahmen in Walldürn, am 27. Juni dreht der Westdeutsche Rundfunk (WDR) in Kevelaer mit Maria Dhonau einen Beitrag zum Womo-Konvoi 2018. Darüber hinaus sind noch weitere – zumeist regionale – Termine wie bei den Automuseen in Sinsheim und Speyer geplant.

1000 Wohnmobile sollen es werden

Finale Zielsetzung all dieser Promotionaktionen ist, dass mindestens 1000 Reisemobile im Konvoi über eine speziell präparierte Route einer ehemaligen Panzerstraße durch den Standortübungsplatz Wolferstetten fahren. Viele notwendige Genehmigungen liegen dem Organisationsteam unter der Leitung der Eheleute Goldschmitt bereits vor.

Dieses Mal soll auch der Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde gelingen. Dieser wurde im vergangenen Jahr verfehlt, da sich bei der Fahrt des Konvois zwischen ein paar Reisemobilen zu große Lücken aufgetan hatten. Die neue Fahrstrecke, abseits des öffentlichen Verkehrsraums, bietet ideale Bedingungen um ungestört und geordnet den Anforderungen der strengen Guinness-Buch-Jury zu genügen.

Schirmherrin der Veranstaltung ist die branchenweit bekannte Maria Dhonau. Sie repräsentiert das Event in ihrer liebevollen und allseits bekannten umtriebigen Art und Weise. Erwartet werden Reisemobilisten aus mindestens zehn europäischen Ländern. Denn im Jahr 2017 waren neben der Hauptgruppe aus Deutschland und einer starken Gemeinschaft aus den Niederlanden auch Teilnehmer aus Österreich, Belgien, der Schweiz, Dänemark, Frankreich, England, Griechenland Luxemburg und sogar Norwegen vertreten.

Besonders wichtig ist den Organisatoren, dass der Weltrekordversuch keine kommerzielle Veranstaltung mit Gewinn für eine Person oder ein Unternehmen ist. Das gesamte Organisationsteam arbeitet ehrenamtlich. Alle Einnahmen und Sponsorengeldern kommen den Teilnehmern und dem Projekt zugute. Ein eventueller Überschuss wird karitativen Einrichtungen übergeben. Zudem unterstützen zahlreiche Sponsoren auf unterschiedliche Weise unter anderem für eine große Tombola das Projekt „Konvoi 2018“.

Dennoch werden für eine solche große Veranstaltung für begleitende Maßnahmen wie Notarzt/DRK/Rettungsdienste, Polizei sowie Gebühren für das Militärgelände/Nutzung und Kosten für koordinierende Helfer fällig. Allein der Beitrag für die Guinness-Aktivitäten liegen bei einem fünfstelligen Eurobetrag. Diese werden zum Teil von Spenden der Sponsoren abgedeckt.

Diese reichen aber nicht aus. Um den ordnungsgemäßen Ablauf mit allen Leistungen über die Bühne oder besser über die Straße zu bringen, wird pro Fahrzeug eine Teilnahmegebühr in Höhe von 49 Euro erhoben.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.06.2018