Bouleplatz am Sportplatz ist bald fertiggestellt

Hardheim.Der mit Mitteln der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung als Platz der Begegnung und Integration finanziell geförderte Bouleplatz wird bis Ende April 2018 fertig gestellt. Die Einweihung und Übergabe durch den Verein „Dienst am Nächsten“ an die Gemeinde Hardheim erfolgt im Rahmen eines kleinen Festes am Samstag, 26. Mai. Die Arbeiten wurden von Ehrenamtlichen in weit über 100 Stunden Arbeitseinsatz zusammen mit dem Bauhof der Gemeinde Hardheim und den Firmen Eckert Bau-Team Gerichtstetten, Thomas Henn, Gartenbau (Hardheim) und Uihlein – Garten- und Landschaftsbau Königheim als Sponsoren sowie mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung ausgeführt. Das Bild zeigt die Boulebahn neben dem Kunstrasenplatz auf dem Hardheimer Sportgelände vor Montage der Begrenzungsbalken und der Aussaat des Rasens. Bild: Ingrid Eirich-Schaab