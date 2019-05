Brauchtumspflege stand im Mittelpunkt

Schweinberg.Die Fastnachtsgesellschaft „Lustige Vögel“ Schweinberg pflegte in der Kampagne 2018/19 unter Federführung ihres engagierten Vorsitzenden Christian Würzberger und ihres schlagfertigen Präsidenten Christian Elbert das fastnachtliche Brauchtum, wobei die beiden Prunksitzungen die Marksteine der vielfältigen Aktivitäten bildeten. Diese positiven Eindrücke vermittelten die Rechenschaftsberichte des Vorstandes bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Landgasthof „Grüner Baum“.

Nach der Begrüßung durch Christian Würzberger ließ Vorstandsmitglied Julia Seyfried in Vertretung für Schriftführerin Sandra Steinbach die Aktivitäten der Kampagne 2018/19 Revue passieren, die in sieben Vorstands- und zahlreichen Arbeitssitzungen vorbereitet worden waren. Der Fahrplan beinhaltete neben den eigenen Veranstaltungen wie der Fastnachtseröffnung mit der Vorstellung des Prinzenpaares, dem Ordensfest, dem Fastnachtsumzug und den beiden Prunksitzungen auch die Teilnahme an Prunksitzungen befreundeter Fastnachtsgesellschaften sowie die Beteiligung an den Fastnachtsumzügen in Altheim, Walldürn, Königheim, Hardheim, Hettingen und Höpfingen und endete am Fastnachtsdienstag mit dem Kindernachmittag und dem Kehraus am Abend.

Erwähnung im Bericht der Schriftführerin fanden auch die Teilnahme an den beiden Versammlungen des Narrenrings Main-Neckar, der Besuch der Kindergartenkinder im Vogelnest sowie die Aufführung des Theaterstücks „Kuddelmuddel bei Bauer Pudel“ in Gemeinschaftsproduktion mit dem Fußballclub.

Über geordnete Finanzen informierte Kassierer Daniel Künzig. Die Kassenprüfer Ehrenpräsident Manfred Merkert und Sonja Greß bescheinigten dem Schatzmeister eine einwandfreie Führung der Kassengeschäfte. Die von ihnen empfohlene Entlastung des Vorstands erteilte die Versammlung einstimmig.

„Verein sehr gut aufgestellt“

Bürgermeister Volker Rohm dankte in seinem anschließenden Grußwort der großen „Lu-Vö-Familie“ für ihr Engagement zum Wohl des Vereins, verbunden mit der Pflege des fastnachtlichen Brauchtums. „Der Verein ist sehr gut aufgestellt, und der Ort Schweinberg ist sehr stolz und dankbar diesen Verein in seinen Mauern zu wissen“, so das Lob des Bürgermeisters.

Zügig verliefen dank der guten Vorbereitung im Vorfeld die anschließenden Wahlen, die folgendes Ergebnis brachten: Evi Künzig (stellvertretende Vorsitzende), Daniel Künzig (Schatzmeister), Marcel Greß (Pressewart), Berthold Weidinger, Julia Seyfried, Bernhard Schmitt, Matthias Schmitt, Sabrina Schlegel, Marcel Greß, Nathalie Greß, Christian Martel und Frank Weidinger Beiräte, Manfred Merkert und Sonja Greß (Kassenprüfer).

Mit einem Geschenkkorb verabschiedet Vorsitzender Christian Würzberger seinen aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidierenden Stellvertreter Alexander Greß, der ihn mehr als zwölf Jahre lang in seinem Amt in der Vereinsführung tatkräftig unterstützt hat.

Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Evi Künzig zeichnete Würzberger die langjährigen Mitglieder Jan Adelmann, Heike Baumann, Jochen Baumann, Christoph Eisenhauer, Nils Eisenhauer, Pia Eisenhauer, Sandra Eisenhauer, Rolf Geiger, Milena Gerlach, Nathalie Greß, Claudia Grohs, Lena Grohs, Walter Grohs, Jessika Horn, Sabrina Leiblein, Hannah Neuwirth und Nena Schick (elf Jahre), Katharina Herbst, Marleen Hollerbach, Isabel Koch, Carina Lecking, Cathrine Merkert, Andreas Michel, Carolyn Michel und Jörg Schwab (22 Jahre), Alexander Greß, Sonja Greß, Barbara Herbst, Monique Merkert, Christian Sauer und Andrea Weimann (33 Jahre), Peter Faul, Gudrun Reinhart, Wolfgang Reinhart, Gudrun Schäffer, Karl Schäffer, Bernhard Schmitt, Ute Schmitt, Hugo Schneider, Friedbert Stolz und Berthold Würzberger (44 Jahre) sowie Hermann Busch und Sigrid Künzig (66 Jahre) für ihre Treue zum Verein aus.

In seiner Vorschau gab Vorsitzender Würzberger bekannt, dass die Fastnachtskampagne 2019/20 am Samstag, 9. November, im Vereinsheim eröffnen wird. Des Weiteren führt der Verein im kommenden Jahr turnusmäßig einen Fastnachtsumzug durch. Sein Schlusswort nahm der Vorsitzende zum Anlass, allen zu danken, die mit zum n Gelingen der Fastnachtskampagne 2018/19 beigetragen haben. (ck)

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019