Breites Berufsspektrum wird abgedeckt

Hardheim.Vom kleinen Geheimtipp zu einem arrivierten und durch seinen beinahe familiären Charakter jedes Jahr viele Besucher anziehenden Ereignis entwickelte sich seit 2014 die Hardheimer Lehrstellenbörse im Walter-Hohmann-Schulzentrum. Die nächste Auflage findet morgen, Samstag, zwischen 10 und 13 Uhr im Aula- und Mensabereich statt.

Mehr als 30 namhafte Unternehmen aus der Region werden Informationen über Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten erteilen.

Hemmschwellen abbauen

Hauptverantwortlicher ist Lehrer Timo Gramlich. „Anfänglich verfolgten wir das Ziel, möglichst viele Informationen auf möglichst kompaktem Raum anzubieten“, erklärt er und fügt an, dass der „kurze Dienstweg“ gerade für die Schüler von nicht zu unterschätzender Bedeutung sei. „Die Situation bei der Suche nach passenden Ausbildungsgängen oder weiterführenden Schulen ist letztlich auch eine räumliche Veränderung weg vom gewohnten Umfeld der allgemeinbildenden Schule. Es baut somit gewisse Hemmschwellen und etwaige Ängste ab, wenn man sich in vertrauter Umgebung ganz unkompliziert und unverbindlich informieren kann“, schildert der Pädagoge. Auf diese Weise könne man Firmen und Schüler gut zusammen bringen und decke ein breites Spektrum vom Handwerk über die Industrie bis hin zu Pflegeberufen und weiterführenden Schulen ab.

Schulen präsentieren sich

Auch am Samstag werden neben mehr als 30 Ausbildungsbetrieben aus dem Raum Odenwald-Tauber die Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB), die Helene-Weber-Schule aus Buchen sowie die Walldürner Frankenlandschule über ihre Möglichkeiten für Schulabgänger informieren. Rede und Antwort steht ebenso die Berufsberatung der Agentur für Arbeit: „Es geht um kurze Wege für alle, die eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten garantieren. Die Jugendlichen und ihre Eltern gelangen rasch an wertvolle Informationen, die Firmen können schon potenzielle Auszubildende kennen lernen“, sagt Timo Gramlich. Abgerundet wird die Börse heuer erstmalig durch eine Wand mit offenen Ausbildungsplätzen.

Mit der Entwicklung zufrieden

Die Entwicklung des Formats betrachte er als bisher sehr positiv: „Nach dem eher beschaulichen Start im Juli 2014 erfreuen wir uns einem permanenten Zuwachs, was natürlich eine tolle Sache ist und zudem Hoffnungen auf den weiterhin guten Verlauf der Hardheimer Lehrstellenbörsen weckt“, schildert Gramlich und merkt an, dass die Plattform sich inzwischen einen Namen gemacht habe. „Es spricht sich in der Region allmählich sowohl unter den Firmen als auch unter den Jugendlichen und ihren Eltern herum, was wir anbieten.“

Verköstigt werden die Besucher in diesem Jahr von der Hauptschulklasse 9; der Erlös ist für die Klassenkasse bestimmt. ad

Freitag, 15.02.2019