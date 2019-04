Bretzinger Spielplatz wird aufgewertet

Bretzingen.Mit der Lieferung der Spielgeräte für den Kinderspielplatz am Sportplatz in Bretzingen befasste sich der Technische Ausschuss in seiner Sitzung am Montag.

Die Elterninitiative aus dem Ortsteil hatte erfolgreich an der Fanta-Spielplatz-Initiative 2018 teilgenommen und 1250 Euro gewonnen. Von Seiten der Gemeinde Hardheim wurden insgesamt 10 000 Euro in den Haushalt für 2019 zur Umsetzung

...