Brunnen sollen in naturnahem Zustand bleiben

Gerichtstetten.Eine „informellen Winterwanderung“ organisierte der Bürgerverein Gerichtstetten am Sonntag. Ziel der Wanderung waren der „Meisenbrunnen“ und der „Zigeunerbrunnen“ im Wald Richtung Helmstheim, in unmittelbarer Nähe der neu errichteten Windkraftanlagen des Bürgerwindparks in Gerichtstetten.

Nahezu 30 interessierte Wanderer folgten der Einladung, um die vom Bürgerverein initiierten Projekte von Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau der Windräder vor Ort kennen zu lernen.

Für den Eingriff in die Natur müssen die Betreiber von Windrädern einen Ausgleich schaffen. Dies geschieht in der Regel durch Zahlungen in die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg. Aus diesem Topf können nun wiederum geeignete Maßnahmen – wenn möglich vor Ort – finanziert werden. Auch wenn man mittlerweile eine Großgemeinde ist, wünschen sich der Gerichtstetter als vor Ort betroffenen, dass zumindest ein Teil auch wieder vor Ort investiert wird. So hat der Bürgerverein eine Initiative ergriffen, um den „Meisenbrunnen“ und „Zigeunerbrunnen“ in einem naturnahen Zustand erhalten zu können. Hierfür ist man guter Dinge einen Beitrag aus dem „Topf“ des Naturschutzfonds zu erhalten. Günter Ullrich und Jürgen Schretzmann gaben vor Beginn der Wanderung und natürlich vor Ort hierzu wichtige und interessante Informationen und stellten somit das Vorhaben des Bürgervereins Gerichtstetten vor. Zurück um Dorfplatz hatte man dann beim gemütlichen Abschluss genügend Gelegenheit sich über das Thema auszutauschen. we

