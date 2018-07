„Bücher für die Hängematte“ vorgestellt

Anzeige

Andrea Klee machte den Anfang mit einem Auszug aus dem Buch „Das Leben wartet nicht“ von Marco Bolzano und ließ die Geschichte des Ich-Erzählers Ninetto erleben, der in einem kleinen sizilianischen Dorf aufwächst. Er kennt den Hunger von klein auf und muss als Neunjähriger die Schule verlassen, als seine Mutter einen Schlaganfall erleidet und zum Pflegefall wird. In Mailand findet er Arbeit und lernt Maddalena kennen. Er heiratet sie und muss im Bemühen um die Absicherung der Familie in zwei Schichten schuften. Zu bewältigen hat er aber auch auch noch viele weitere Schwierigkeiten.

Nicole Wagner wählte Auszüge aus dem Roman „Die Nachtigall“ von Kristin Hannah. Darin verlässt eine alte Dame ihr Haus in Oregon, um in eine Seniorenresidenz zu ziehen. Eine Einladung nach Paris und ein alter Koffer lassen ihre Vergangenheit und Erinnerungen – unter anderem an die schlimme Zeit des Zweiten Weltkriegs – lebendig werden. Eingestuft werden könne „Die Nachtigall“ als Buch gegen das Vergessen. Mit „Nordbräute“ von Anne Siegel empfahl Wagner darüber hinaus einen Roman über Frauen, die dem Aufruf des isländischen Bauernverbandes folgten, um kurzzeitig oder für immer in Island auf den Höfen zu arbeiten. Es ist ein Buch über Flucht, Neuanfang, Heimat und Familie, wobei die Landschaft Islands eine große Rolle spielt.

In „In einem anderen Licht“ stellt Katrin Burseg die Geschichte um Dorothea dar, die in den 70er Jahren Mitglied in einer linksextremen Terrorgruppe war und deren frühere Freundin und politische Weggefährtin ihr schwere Vorwürfe macht, alles verraten zu haben, was ihr heilig gewesen war. Die Autorin macht sich in dem Roman über den RAF- Terror vor 40 Jahren ihre Gedanken mit dessen Ursprung in der studentischen Protestbewegung und im „Namen der Menschlichkeit“.

In dem bewegenden Roman „Kleine große Schritte“ von Jodie Picoult geht es gemäß den Erläuterungen von Nicole Wagner um die Afroamerikanerin Ruth Jefferson, die ein Neugeborenes nicht versorgen darf, weil dessen Eltern dies nicht wollen. Als sie eines Tages allein auf der Station ist und das Kind eine schwere Krise erleidet, greift sie daher nicht ein. Als das Kind stirbt, wird sie angeklagt, an seinem Tod schuld zu sein. Im Roman werde deutlich, dass der unterschwellige Rassismus noch lange nicht überwunden ist.

Gabriele Berberich ermöglichte mit den von ihr gewählten Auszügen Einblicke in den eigenwillig gestalteten, vergnüglich zu lesenden Roman „Eine Frau am Telefon“ von Carole Fives. Eine Mutter ruft an, mehrmals am Tag. Erzählt ihren erwachsenen Kindern wahllos von allem, was ihr in den Sinn kommt. Mutter nervt, jammert, schimpft und schmeichelt, ohne dass der andere Gesprächspartner zu Wort kommt. So erlebt der Leser eine vergnügliche emotionale Achterbahn.

Ebenfalls sehr vergnüglich: Die Auszüge aus Susanne Fröhlichs Roman „Verzogen“. Darin erfüllt Andrea ihrem Paul dessen langgehegten Herzenswunsch, mit ihm aufs Land zu ziehen. Dort muss sie dann allerdings auch feststellen, dass das Landleben gar nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Denn es gibt keine absolute Abgeschiedenheit und Ruhe. Als Frau Doktor ist sie gleich im ganzen Dorf bekannt, und schnell stellt sie fest, dass es auf dem Land kein Privatleben gibt.

Vorgestellt von Gabriele Berberich wurde auch der Familienroman „Das hungrige Krokodil“ von Sandra Brökel. Darin wird erzählt, wie Pavel Vodak sich 1968 in Prag Gedanken und Hoffnungen auf Reformen, Freiheit und Demokratie macht. Als aber Panzer einrollen und er seine Träume zunichte gemacht sieht, plant er mit seiner Familie aus der tschechischen Heimat nach Deutschland zu fliehen. Schließlich sieht er die Präsenz des „hungrigen Krokodils“ in den verschiedensten Regierungsformen.

Als empfehlenswert stufte Gabriele Berberich auch den Roman „Das Leben ist manchmal woanders“ von Ulrike Herwig ein. Es erzählt die Geschichte um den eigenwilligen Jungen Gregor, der mit seinem nüchternen Blick auf die Dinge bei seinen Mitmenschen einiges ins Rollen bringt, was ganz unspektakulär positive Veränderungen zur Folge hat. Dies mache deutlich, was Toleranz und Menschenfreundlichkeit alles bewirken können, so Gabriele Berberich.

Petra Berberich wartete mit Auszügen aus dem unterhaltsamen Roman „Das Leben fällt wohin es will“ von Petra Hülsmann auf. Die Erzählung spielt in Hamburg und nimmt den Leser mit in ein Familienunternehmen, das Boote baut. Die Werft der Ahrens ist ein langjähriges Traditionsunternehmen und der Roman schildert eindrücklich die Familiengeschichte: Der Vater hat die Geschäftsführung der verantwortungsvollen Tochter übertragen, als diese jedoch erkrankt, soll Marie diese Tätigkeit übernehmen. Diese hat allerdings nur Party, Spaß und Freiheit im Sinn – schafft es aber doch, die verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen und zu bewältigen.

Als empfehlenswert stufte Andrea Klee schließlich den anspruchsvollen Roman „Das deutsche Krokodil“ von Ijoma Mangold ein. Es ist die Geschichte um Iljoma Alexander Mangold mit dunkler Haut, dunklen Locken. Er wächst in den 70er Jahren in Heidelberg auf. Seine Mutter stammt aus Schlesien, sein Vater ist aus Nigeria nach Deutschland gekommen, um sich zum Facharzt für Kinderchirurgie ausbilden zu lassen. Weil es so verabredet war, geht er nach Afrika zurück und gründet dort eine neue Familie.

Erst 22 Jahre später meldet er sich wieder und bringt Unruhe in die Verhältnisse. Ijoma Mangold, inzwischen einer der besten deutschen Literaturkritiker, erinnert sich seiner Kindheit und Jugend und ist unter anderem um die Darstellung bemüht, wie man als „Mischlingskind“ in der Bundesrepublik unter sehr bescheidenen Lebensverhältnissen aufwuchs und welche Rolle man im Alltagsleben spielte. Und es geht auch darum, ob man in Deutschland mit dunkler Haut oder mit einer Leidenschaft für Thomas Mann mehr aus dem Rahmen fällt.

Erzählend beantwortet Mangold diese Lebensfragen und hält seine Geschichte und deren dramatische Wendungen fest, ebenso die Erlebnisse mit seiner deutschen und seiner afrikanischen Familie. Und zudem auch seine überraschenden Erfahrungen mit sich selbst, der als renommierter Literaturkritiker und „Zeit“-Chefredakteur eine beeindruckende Persönlichkeit geworden ist.

Schließlich rundete Gabriele Berberich den Abend mit der Aussage „Lesen macht gesund“ ab und zeigte sich überzeugt davon, dass man beim Lesen zwar allein, aber nicht einsam ist. Z

