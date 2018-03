Bürger können ihre Anregungen aufschreiben und einbringen

Anzeige

Schweinberg.Ideen für die Gestaltung des alten Friedhofs in Schweinberg werden gesucht: Von gestern an bis Freitag, 6. April, ist an dem brach liegenden Gelände ein Bauzaun mit einer Holzplatte aufgestellt, auf welcher die Bürger aus Schweinberg ihre Ideen zur Neugestaltung des Areals aufschreiben können. Stifte liegen bereit. Die Initiative ging von Bauamtsleiterin Denise Reichert und dem Schweinberger Ortschaftsrat aus unter aktiver Mithilfe von Bauhofleiter Markus Alter und Ortsvorsteher Dieter Elbert. Sie wollen den Bürgern die Möglichkeit bieten, sich bei der Gestaltung des Dorfplatzes einzubringen. Am ersten Tag gestern wurde bereits der Wunsch schriftlich geäußert, eine Schachbrettanlage zu integrieren. In der Sitzung des Ortschaftsrates am Mittwoch, 21. März, um 19 Uhr wird es neben der Blutspenderehrung ebenfalls um die weitere Planung der Neugestaltung des bezeichneten Bereiches gehen. Bild: Ingrid Eirich-Schaab