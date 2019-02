Bürger verpflichtet, Gehwege zu reinigen

Hardheim.Der Verwaltungsausschuss hatte in seiner Sitzung am 5. November aufgrund der Problematik, dass vor allem an unbebauten Grundstücken die Kanten am Gehweg nicht oder nur unzureichend von Unkraut befreit werden, eine Änderung der Satzung über die Räum- und Streupflicht beraten. Die Mustersatzung des Gemeindetags bietet hierzu keine Grundlage, wie Hauptamtsleiter Lothar Beger in der Gemeinderatsitzung erläuterte. Um eine rechtliche Handhabe zu erhalten und auch gegen das Nichtbeachten rechtlich vorgehen zu können, beschloss der Gemeinderat bei einer Enthaltung eine entsprechende Änderung der „Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege“.

Es gelten demnach folgende Bestimmungen:

Bei einseitigem Gehweg sind zur Räum- und Streupflicht nur diejenigen Straßenanlieger verpflichtet, auf deren Seite der Gehweg verläuft. Die Reinigungspflicht betrifft beide Seiten, so dass die Anlieger der Grundstücke ohne direkt vorbeiführenden Gehweg zur Reinigung des Übergangs vom Privatgrundstück zur Straße verpflichtet sind.

Die Reinigung erstreckt sich vor allem auf die Beseitigung von Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub. Sie erstreckt sich räumlich auch auf die unbefestigten Flächen um die im Gehwegbereich stehenden Straßenbäume. Ferner zählen zum Gehwegsbereich die Kanten, Fugen und Übergänge zwischen dem Gehwegsbelag und der Abgrenzung zu privaten Grundstücksflächen, zwischen Gehwegsbelag, Bordstein und Straßenbelag sowie je nach Ausführung der Straßenentwässerung die Straßenentwässerungsrinnen und die Kanten zu den Wassereinlaufschächten.

Gemeinderat Torsten Englert sprach von einer „sinnvollen Entscheidung“. Allerdings müsse nun auch die Gemeinde die Streckenabschnitte an Gehwegen, die nicht privat sind, ebenfalls pflegen. „Und es müssen Kontrollen durchgeführt und Missstände beanstandet werden“, folgerte Englert. i.E.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019