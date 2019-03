Burg und Museen besucht

Hardheim.Ziel des OWK-Familienwandertreffs war in diesem Jahr die Burg Lichtenberg bei Kusel im Pfälzerwald. Nach der Anreise am Freitagnachmittag stand der Abend im Zeichen von Spielen, Geschichten und der Planung der beiden nächsten Tage. Am sonnigen Samstag gab es eine kurzweilige Wanderung mit Aussicht auf Burg und Landschaft. Nachmittags wurden das Museum Westpfälzer Wandermusikantentum, mit einer sehr großen alten Tuba sowie das Naturkunde- und Urweltmuseum Geoskop auf der Burganlage besucht. Am Sonntagmorgen sammelte sich die Gruppe, ehe für das Wissenschaftmuseum Gondwana im Saarland, ein Erlebnismuseum, gerne ein Umweg in Kauf genommen wurde. Das prähistorische Museum zeigte die Evolution und einige Zeitepochen mit anschaulichen, modernen Tafeln und Technik.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.03.2019