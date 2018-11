Chance zur Neugestaltungdes Waldes

Bretzingen.„2018 wird als Trockensommer in die Geschichte eingehen“: Mit diesen Worten eröffnete Vorsitzender Gerhard Münch am Mittwoch die Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Waldstetten-Erftal, die im Bretzinger SV-Sportheim stattfand.

Nach Begrüßung und Totengedenken führte Münch durch den Tätigkeitsbericht, den er mit Zahlen eröffnete: Während die 256 Mitglieder umfassende und 270 Hektar Waldfläche bewirtschaftende Forstbetriebsgemeinschaft im vergangenen Jahr einen Umsatz von 52/ 700 Euro erwirtschaftete, liegt der Umsatz 2018 bei aktuell rund 38 000 Euro.

Nach letztem Stand wurden im laufenden Jahr 561 Festmeter Holz eingeschlagen. „Das wird sich aufgrund der Trockenheit aber noch erhöhen“, prognostizierte der Vorsitzende und verwies auf den Tiefstand im Jahr 2017 mit nur 285 Festmetern. Ähnliche Probleme gibt es mit den Waldpflanzen: „Wohl wurden 575 Jungpflanzen bestellt, doch haben viele die Dürre nicht überlebt“, bedauerte Münch.

Mit vereinseigenem Gerät wurden 457 Ster Holz gespaltet; 1150 Liter Sonderkraftstoff wurde an 54 Mitglieder verkauft. „Das ist ein Wort“, freute sich der Vorsitzende. Dafür sei der Bedarf an Schutzhüllen und -netzen stark zurückgegangen: Im zurückliegenden Jahr wurden lediglich 100 Hüllen und 70 Netze verkauft.

Auch der Akku-Hochentaster wurde nur selten entliehen. Beliebt ist dafür die 2015 angeschaffte Trommelsäge, über die der Gerätewart Robert Müller informierte. In 156,5 Betriebsstunden wurden 780 Ster Holz bearbeitet; zumeist war das Aggregat in Waldstetten und Gerichtstetten im Einsatz. Allerdings beklagte Müller „zahlreiche Schäden durch nicht beachtete Vorschriften“ und den „häufig ungepflegten und verschmutzten Zustand bei Abgabe“.

Im Anschluss erinnerte Gerhard Münch an die dreistündige, sehr informative Waldbegehung bei Waldstetten im Mai sowie den von Erich Hornbach organisierten Jahresausflug mit Werksbesichtigung bei der Weinig AG in Tauberbischofsheim und Besuch von Schloss und Wald zu Langenburg. Der Vorstand traf sich an vier Sitzungen.

Geschäftsführer Jürgen Kilian beleuchtete die Einnahmen und Ausgaben, ehe die Kassenprüfer Andreas Fürst und Johann Wellie einwandfreie Kassenführung nachwiesen und dem gesamten Vorstand für die solide Arbeit dankten. Bei den Teilwahlen des Vorstands wurde Gerhard Münch wieder als Vorsitzender und Robert Müller zum Stellvertreter gewählt.

Abgerundet wurde die Versammlung mit drei Fachberichten. Andreas Schlör vertrat die Kommunale Holzverkaufsstelle (Walldürn) und informierte über die Preisspirale der einzelnen Holzsorten. Jörg Puchta (Forstbetriebsleitung Walldürn) verglich Temperaturen und Niederschläge der „Rekordjahre“ 2003 und 2018 miteinander und kam zu einem bedenklichen Fazit: „Ohne ein nasses Frühjahr und einen nassen Sommer 2019 dürfte die Borkenkäferpopulation explodieren“, merkte er an und bezeichnete den Käfer als „großes Problem“, was Revierleiter Klaus Hanke bestätigte. Gleichsam rief er zu Optimismus auf: „Die Dürre bringt trotz aller Probleme auch Chancen zur Neugestaltung des Waldes mit sich.“ ad

