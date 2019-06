Chortreffen des Sängerkreises

Hardheim.Die Chöre des Sängerkreises Buchen geben sich am Sonntag, 7. Juli, ein Stelldichein in Hardheim beim Chortreff 19. Die Erftalhalle bietet dabei den Rahmen für die gesanglichen Vorträge. Gestaltet wird der Chortreff vom Konzertchor des MGV „Sängerbund“ Altheim, Konzertchor „Cantamus“ und „Cantus M“ vom MGV Liederkranz Buchen, GV „Liederkranz“ Eberstadt, GV „Eintracht“ Gerichtstetten, GV „Harmonie“ Hettigenbeuern, MGV Hettingen, Gesangverein Höpfingen, GV „Frohsinn“ Mudau, GV „Harmonie“ Schloßau, GV „Liederkranz“ Waldhausen, GV „Frohsinn“ Waldstetten und MGV „Frohsinn“ Walldürn. Die Chöre können wahlweise am Freundschaftssingen oder am Kritiksingen teilnehmen. Für die Beratung im Rahmen des Kritiksingens, die im Anschluss an den jeweiligen Auftritt erfolgt, konnte der Chorfachmann Jürgen Faßbender gewonnen werden. Er leitet mehrere Chöre wie den Männerchor „Cantabile Limburg“ oder den Frauenchor „Carpe Diem Limburg“ und ist als Gastdirigent, Juror, Dozent, Workshopleiter und Autor tätig. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr. Der Eintritt ist frei.

