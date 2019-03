Christian Seitz neuer Abteilungskommandant

Gerichtstetten.Nichts ist so beständig wie Veränderungen. Wenn sich dies dann mit Bewährtem verbindet, kann dies nur positiv sein, wie man am Samstag bei der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gerichtstetten erfahren konnte. In diesem Sinne zeigte sich deren positives Wirken in allen Berichten. Aufgrund seiner Verdienste um das Feuerwehrwesen wurde Günter Müller zum Ehrenkommandant der Feuerwehrabteilung ernannt. Auch der Wechsel von Andreas Heck als Abteilungskommandant auf Christian Seitz und dessen Stellvertreter Oliver Seitz verlief wie am „Schnürchen“.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder zog Abteilungskommandant Andreas Heck eine zusammengefasste Bilanz des vergangenen Jahres seiner 36 Mann starken, aktiven Truppe. In der Altersabteilung sind derzeit neun Mitglieder und mit acht 8 Jugendlichen in der Jugendgruppe ist auch bestens für Nachwuchs gesorgt.

Bei der im Oktober erfolgten Ausschreibung für zwei neue Feuerwehrfahrzeuge (MLF und MTW) war man dabei. Nun ist noch ein wenig Geduld erforderlich, bis man die neuen Fahrzeuge – vermutlich im kommenden Jahr – in Empfang nehmen kann.

Schriftführer Florian Fischer ging ein seinem Bericht ins Detail. Es wurde deutlich, dass die Gerichtstettener Wehr dank zehn Übungen, Schulungsabenden, einem Notfalltraining für Atemschutzträger und der Weiterbildung zahlreicher Kameraden für den Ernstfall bestens gewappnet ist.

Im Dorfgeschehen ist die Feuerwehr mit ihrem vielfältigen Engagement fester Bestandteil und auch die Pflege der Kameradschaft und des Miteinanders mit anderen Wehren ist fester Bestandteil im Jahresablauf. Im Juli 2018 forderte ein in Brand geratenes Quad einen ernsthaften Einsatz.

Die Jugendgruppe bereitete sich mit zehn Übungsabenden und der Mithilfe bei zahlreichen Veranstaltungen auf ihre Zeit als aktive Feuerwehrmänner vor. Sie wurde von Christian Seitz, Max Löffler und Oliver Seitz geleitet, der an diesem Abend auch davon berichtete.

Positives gab danach Kassierer Werner Löffler bekannt. Ihm bescheinigte Rolf Kaufmann – er hatte die Kasse mit Uwe Bechtold geprüft – eine korrekte Kassenführung.

Engagierte Jugendabteilung

Bürgermeister Volker Rohm zeigte sich von den Berichten beeindruckt. „Sie führen vor Augen, welchen Herausforderungen sich die örtlichen Wehren immer wieder stellen und wie engagiert die Gerichtstettener Wehr in den vielfältigen Bereichen ist“, so sein Lob. Die Anschaffung der beiden neuen Fahrzeuge für Gerichtstetten bedeute für die Gemeinde Hardheim einen Aufwand von rund 200 000 Euro. Aber sie sei notwendig und sicher auch eine Motivation für die Aktiven.

Für all deren Wirken im Dienst am Nächsten sprach Rohm allen Feuermännern seinen Dank aus. Anschließend wurde Robin Conring per Handschlag in die aktive Wehr übernommen. Ebenfalls per Handschlag erfolgte die Aufnahme von Leon Schlindwein, Niklas Hock und Maximilian Schulz in die Jugendgruppe.

Eine besondere Freude war es danach für den Bürgermeister, den verdienten Feuerwehrmann Günter Müller zum Ehrenabteilungskommandanten der Abteilungswehr Gerichtstetten zu ernennen. In seiner Laudatio ging Rohm ausführlich auf dessen Werdegang bei der Feuerwehr ein, der 1973 begann. Schon früh verstand es Günter Müller, mit seinem Können und seiner Begeisterung die Kameraden zu motivieren, was mit dem Erwerb der Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold zu Ausdruck kam. Von 1989 bis 2009 führte er die Gerichtstetter Wehr erfolgreich als Kommandant und erwarb sich auch beim Bau des Feuerwehrgerätehauses große Verdienste.

Sichtlich bewegt bedankte sich Müller für die Ehrung und betonte, dass all das Geleistete ohne die Mithilfe seiner Kameraden nie möglich gewesen wäre.

Dank bester Vorbereitung hatte Gesamtkommandant Michael Seyfried aus Hardheim bei den anschließenden Wahlen eine einfache Aufgabe. Unter Mithilfe des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Frank Fischer stand trotz geheimer Wahl recht schnell ein eindeutiges Ergebnis fest, nachdem Andreas Heck aufgrund familiärer Veränderungen den Wunsch geäußert hatte, wieder in die Reihe der Aktiven zurückzutreten.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates wurde mit überwältigender Mehrheit Christian Seitz zum neuen Kommandanten der Gerichtstetter Wehr gewählt. Als Stellvertreter wird ihm Oliver Seitz zu Seite stehen. Im Abteilungsausschuss wird Gerichtstetten von Florian Fischer, Daniel Seitz, Max Löffler und Dennis Löffler vertreten.

Grußworte

Kommandant Michael Seyfried dankte den Gerichtstettener Feuerwehrleuten ihr Tun. Selbst noch nicht lange in der Funktion als Kommandant der Feuerwehr Hardheim tätig, berichtete er von den bisherigen Einsätzen und den Planungen für das laufende Jahr.

Stellvertretender Kreisbrandmeister Frank Fischer unterstrich die Bedeutung der Abteilungswehren. Interessant waren die von ihm vorgetragene Statistik von den Einsätzen aller Feuerwehren im Landkreis im vergangenen Jahr und seine Hinweise zu Veranstaltungen und Lehrgängen.

Kurz vor Ende der Versammlung dankte Bürgermeister Rohm noch Andreas Heck, der die Abteilung Gerichtstetten zehn Jahre erfolgreich angeführt hat, wie in einem ausführlichen Rückblick deutlich wurde. Der neue Abteilungskommandant Christian Seitz überreichte ihm als äußeres Zeichen des Dankes für die geleistete Arbeit ein Gemälde von Gerichtstetten. we

