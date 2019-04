Container werden weiterhin missbraucht

Das Thema Müll beschäftigt die Gemeinde Hardheim immer wieder. Seit Jahren muss das DRK aus seinen Altkleidercontainern Dinge entsorgen, die dort absolut nichts zu suchen haben.

Hardheim. „DRK droht mit dem Abzug der Container“ titelten die Fränkischen Nachrichten im Juni 2017. Inzwischen sind fast zwei Jahre vergangen. Ob sich seitdem die Lage verbessert hat? Die FN fragten nach.

„Es hat sich nichts geändert“, erklären DRK-Vorsitzender Joachim Sieber und Ehrenvorsitzender Hans Sieber im Gespräch übereinstimmend. „Nach wie vor finden wir immer wieder Haushaltsmüll und selbst Speisereste in unseren Altkleidercontainern. Es ist oft sehr eklig.“ Das einzige, was sich geändert hat, ist, dass die eifrigen ehrenamtlichen DRKler nicht mehr so oft an die Öffentlichkeit gehen, nachdem sie selbst von Polizei und Landratsamt nur wenig Unterstützung erfahren. „Wir haben im Moment auch keine Lust mehr, alles zu dokumentieren.“

Mit der Gemeinde und der AWN habe man ein gutes Verhältnis im Sinne einer Win-win-Situation, erklären die Rotkreuzhelfer.

„Ortsbild soll sauber sein“

Über seinen Wertstoffhof und die Altkleidercontainer generiert der DRK-Ortsverein aus den Einnahmen der Wiederverwertung Mittel für seine ehrenamtliche Tätigkeit, zum Beispiel den Einsatz der Helfer vor Ort, für den der Ortsverein kein Geld erhält und ihn selbst durch anderweitige Aktivitäten finanzieren muss. „In diesem Fall bleiben die Mittel in Hardheim und gehen nicht an auswärtige Verwerter“, so Joachim Sieber.

„Aber uns geht es nicht nur um das Geld, sondern auch darum, dass die Gemeinde und das Straßenbild sauber sind“, ergänzt sein Vater Hans Sieber mit Blick auf die zunehmende Vermüllung der Landschaft.

Im Zusammenhang mit der Altkleidersammlung appellieren sie an die Bevölkerung, die Altkleider in den dafür vorgesehenen Säcken in die Container zu werfen. Nur dann nämlich werden sie bei Missbrauch der Container nicht nass, beginnen nicht zu schimmeln und können der von der Bevölkerung gewünschten Weiternutzung zugeführt werden. Wenn der Inhalt der Container schimmelt, bleibt nur noch der Weg zur Müllverbrennung.

Auch private Verwerter unterwegs

Im Gemeindegebiet stehen neben den Altkleidercontainern des DRK auch solche vier kleine Behälter anderer Verwerter auf Privatgrundstücken. Das DRK hegt aufgrund von Beobachtungen und Inhaltsanalysen den Verdacht, dass andere Verwerter – und sei es nur auf der Durchreise durch Hardheim – ihren „Müll“ aus der eigenen Containerleerung teils beim DRK entsorgen.

„Handfeste Beweise fehlen bislang“, so die beiden Siebers. „Aus der Ferne kann man nämlich nicht feststellen, ob im Sack, der eingeworfen wird, Müll oder Altkleider sind.“ Auch geht Joachim Sieber davon aus, dass es sich nicht um Jugendliche handelt, da es sich in den meisten Fällen des Containermissbrauchs um Hausmüll handelt.

Speziell für seine Container nahe des Rewe-Parkplatzes hat das DRK noch keine Patentlösung gefunden. Sie stehen direkt neben Altglascontainern, sind nachts nur schlecht beleuchtet und schlecht einzusehen. Eine Videoüberwachung darf am dortigen Standort nicht vom Roten Kreuz vorgenommen werden. So ist – wie schon vor zwei Jahren – die Überlegung immer noch aktuell, die Container vom Rewe-Markt an den Wertstoffhof zu verlegen. Dann allerdings müssten die Anlieferer einen weiteren Weg in Kauf nehmen.

Mehr Handlungsspielraum

Durch die neue Polizeiverordnung erhofft sich die Gemeinde eine bessere rechtliche Handhabung im Falle der Müllsünder und unrechtmäßig agierenden Wiederverwerter. Eigentlich ist sie nur zuständig, wenn es sich um öffentlichen Verkehrsraum handelt. Das Landratsamt muss als untere Abfallbehörde beispielsweise Sammlungen und das Aufstellen von Containern genehmigen. Durch die neue Polizeiverordnung hat die Gemeinde künftig weitaus mehr rechtliche Handlungsmöglichkeiten als bisher.

