Daniela Taranto neue Rektorin

Gerichtstetten.Rückwirkend zum 1. November ist Daniela Taranto mit der Leitung des Bildungshauses Gerichtstetten betraut worden. Am heutigen Mittwoch ist ihr erster Tag an der für sie neuen Schule. Die offizielle Amtseinführung soll im neuen Jahr erfolgen.

Taranto wird nach mehr als fünfjähriger Vakanz am Bildungshaus Nachfolgerin von Claudia Hampe. Traudel Stätzler hatte in der Interimzeit kommissarisch die Aufgaben der Schulleiterin übernommen.

Daniela Taranto ist 34 Jahre alt. Sie stammt aus Buchen und ist somit eng mit der Region und örtlichen Gegebenheiten vertraut. In der Referendarzeit war sie an der Grundschule in Rippberg und der Werkrealschule in Walldürn tätig. Seit 2012 unterrichtet sie am Bildungshaus (Grundschule) in Bödigheim.

