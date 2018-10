Darsteller rissen die Zuschauer mit

Schweinberg.„Vorhang auf – Bühne frei!“ hieß es am Wochenende in Schweinberg in der festlich dekorierten Turnhalle.

Die gemeinsame Laienspielgruppe der Fastnachtsgesellschaft „Lustige Vögel“ Schweinberg und des Fußballclubs Schweinberg erfreute traditionsgemäß nach ihrer zweijährigen Abstinenz die Freunde des Theaterspiels mit drei lustigen, unterhaltsamen Abenden mit dem Lustspiel „Kuddelmuddel bei Bauer Puddel“, einem ländlichen Schwank in drei Akten von Carsten Schreier, und setzte damit zur Freude der Bevölkerung sowie der zahlreichen Gäste aus nah und fern ihre Theatertradition fort.

Bei diesem Theaterspiel bewiesen die Schweinberger Laienspieler in den für sie maßgeschneiderten Rollen ihr ausgezeichnetes schauspielerisches Talent und rissen ihre begeisterten Zuschauer immer wieder zu Lachsalven und Beifall auf offener Szene hin.

Zu Beginn dieser unvergessenen Theaterabende hieß Joachim Michel die einheimischen und auswärtigen Theaterfreunde in der voll besetzten Turnhalle willkommen. Seine besonderen Grüße galten Bürgermeister Volker Rohm, Ortsvorsteher Dieter Elbert, Pfarrer Andreas Rapp, den Vertretern der örtlichen Vereine sowie den zahlreichen Laienspielern der befreundeten Theatergruppen aus Hardheim, Höpfingen, Waldstetten und Bretzingen. Die Gäste lehnten sich anschließend genüsslich in ihren Stühlen zurück und ließen sich von diesem Lustspiel kurzweilig unterhalten und verwöhnen.

Für den in die Jahre gekommenen Hof von Bauer Alois Puddel und seiner Frau Käthe, so der Inhalt dieses unterhaltsamen Lustspiels, sieht es nicht gut aus. Der Bürgermeister Gerhard Heiß, begleitet vom Friedrich Recht, dem Gutachter des Bauamts, möchte deshalb am liebsten den Hof abreißen und an dieser Stelle ein Erlebnisbad bauen lassen, mit dem Ziel, die Gemeindekasse aufzubessern.

Das passt Bauer Alois und seiner Frau Käthe überhaupt nicht und so überlegen sie mit ihren besten Freunden, wie man aus dem Hof und den paar Kühen noch Profit schlagen könnten.

Und nun nimmt ein heilloses Durcheinander seinen Lauf. Ohne dass Bauer Alois und Bäuerin Käthe ihre Ehepartner von ihren jeweiligen Vorhaben informieren, eröffnet der Bauer in Windeseile und mit Unterstützung seines Freundes Franz Deckelloch in seiner alten Scheune ein nobles Etablissement und die Bäuerin versucht, sich bei der Wahl zur „Miss Kuhstall“ mit Hilfe ihrer Freundin Rosa, der Besitzerin des Nachbarhofes, die Siegerprämie zu sichern.

Ein wahres „Kuddelmuddel“ herrscht dann noch in der Wohnstube von Alois Puddel, als der vom Nachbarort stammende Rocco Branco, der Besitzer der Bar „Rotes Häschen“, auftaucht. Für weiteres Wirrwarr sorgen auch noch Monique Praline, ein Häschen aus dem Etablissement „Rotes Häschen“, Rose, Trude Trulla, die vorwitzige Tratschtante aus dem Ort, und Klausi, ein Bauer aus dem Nachbarort und Muttersöhnchen.

Schließlich bleibt es am Ende des lustigen Stückes bei der Bauersfamilie Kuddel alles beim Alten, kein Etablissement in der alten Scheune und auch die Misswahlpläne der Bäuerin zerschlagen sich und enttäuscht muss der Bürgermeister seinen Plan, auf dem Bauernhof ein Erlebnisbad bauen zu lassen, aufgeben. (ck)

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018