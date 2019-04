Das Aushängeschild von „Karschdäide“

Gerichtstetten.Ein gerütteltes Maß an Informationen gab es bei der Mitgliederversammlung des SV Germania Gerichtstetten, die am Mittwoch im Sportheim stattfand. Für den Vorstand eröffnete Willibald Heilig die Sitzung, um nach den Totengedenken Schriftführerin Kerstin Müller-Wohlgemuth um das Verlesen des allgemeinen Tätigkeitsberichts zu bitten. Darin sprach sie unter anderem die Besenwoche, die „Kärwe“ und die Jahreseingangsfeier an. Höhepunkte waren das gut besuchte Fußball-Camp und das Sportfest mit Austragung des Erftalpokals, den die Erste Mannschaft nach Gerichtstetten holte.

Interimstrainer Bernhard Heilig

An die sportliche Präsenz der Ersten Fußballmannschaft der SG Erfeld/Gerichtstetten erinnerte Stefan Hock. Die Saison 2018/19 begann mit einer „mäßigen Vorbereitung“, infolge der man sich von Trainer Kerim Özcelik trennte – übergangsweise trainiert Bernhard Heilig das Team. Aktuell steht die Mannschaft mit einem Torverhältnis von 24:31 auf dem 13. Rang. „Wir sind nicht auf Abstieg, sondern auf Kurs“, stellte Hock klar und leitete über zu Sven Feiler, der sich erfreut über drei eigene Jugendmannschaften und insgesamt 65 Jugendspieler zeigte. „Bambini, F-Jugend und E-Jugend trainieren wöchentlich in Erfeld oder Gerichtstetten und schnüren ihre Fußballschuhe auch zum Spielen“, informierte er und verwies auf die Heimspieltage vor Ort sowie Spieltage in Buchen, Altheim, Höpfingen und Osterburken, bei denen die von Christoph Bechtold und Martin Fischer betreute F-Jugend ihr Können zeigte.

Die von Heiko Seitz und Sven Feiler trainierte E-Jugend ist mit 16 Spielern amtierender Meister der E-Junioren-Staffel Eins. Die Bambini nehmen zwar mit ihren Trainern Clemens Müller, Marco Zeberek, Frank Schiffermeyer und Nils Körtge an keiner Spielrunde teil, mischen aber an Hallenturnieren und Sportfesten mit. D- und C-Jugend werden mit Unterstützung aus Bretzingen, Hardheim und Schweinberg als „JSG Erftal“ formiert. Die B-Jugend spielt unter dem Namen „JSG Erftal/Brehmbachtal“ und wird von Harry Pemmerl, Roland Kallius und Steffen Berberich trainiert. Eine eigene A-Jugend f gibt es nicht. Die drei Spieler Marvin Hauck, Ruben Schell und Hannes Schmieg spielen im Kader der JSG Höpfingen mit.

Volleyball, Kegeln und Radfahren

Dass auch Gymnastik, Tanzen und Turnen zum sportlichen Angebot des SV Gerichtstetten gehören, wurde aus den folgenden Berichten ersichtlich. An die beiden Damengymnastik-Gruppen erinnerten Heidrun Fischer und Ursula Wohlfahrt-Hauck. Während Fischer auf 15 Frauen verwies, die wöchentlich Übungen von „Drums Alive“ über Walking bis hin zur Entspannung durchführen, und sich über den gut angenommenen, ab Mai wiederholten Yoga-Kurs freute, berichtete Wohlfahrt-Hauck von 15 Frauen, die auch Gedächtnistraining absolvieren. Über die Freizeitgruppe informierte Günter Ullrich. Hier fokussierten sich die Mitglieder etwa auf Volleyball, Kegeln oder Radfahren. Auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz.

49 Tänzer

„Neun Aktive legten heuer das Sportabzeichen ab“, bilanzierte Ullrich, ehe Rebecca Ehrenfried-Dittmar und Sandra Heller auf die drei Tanzgruppen mit 49 Tänzern eingingen. So tanzten die Kinderschautanzgruppe, die Jugendschautanzgruppe und die Ältestengruppe sich durch zahlreiche Auftritte, um mit Leichtigkeit und liebevollen Kostümen für begeisterte Zuschauer zu sorgen. „In der kommenden Kampagne bauen alle drei Gruppen ihr tänzerisches Können mit neuen Choreographien weiter aus“, verriet Ehrenfried-Dittmar und bedankte sich bei Luisa Fischer, Kira Busch und Katharina Reinhard für die Unterstützung zum Faschingstanz der Kinderschautanzgruppe sowie bei der Rückendeckung durch den Vorstand. In Vertretung für Petra Eckert ging Kurt Eckert auf das Eltern-Kind-Turnen und die sich als Kooperation mit der Grundschule Gerichtstetten („Bildungshaus Erftal“) verstehende Schülerturngruppe ein. Dass das Eltern-Kind-Turnen im Sommer endet, kompensieren ab diesem Zeitpunkt wöchentliche Schülerturnstunden. Nachdem Kassier Bernd Schretzmann ausführlich auf die Einnahmen und Ausgaben einging, ergab die von Jürgen Martini und Fred Fischer durchgeführte Kassenprüfung keine Beanstandungen. Reine Formsache waren im Anschluss die Teilwahlen des Vorstands: Der Vorsitzende Willibald Heilig wurde ebenso wieder gewählt wie Platzwart Stefan Weniger, Jutta Schretzmann, Wolfgang Seitz, Stefan Hock und Sven Feiler als Beisitzer für Sportheim und Organisation sowie Corina Schmidt (Mitgliederverwaltung). Weiterhin wurden Roland Martin zum Platzkassier sowie Fred Fischer und Günter Ullrich zu Kassenprüfern bestimmt.

Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach rundete die Tagesordnung mit seiner Ansprache ab. Nachdem er die Grüße von Bürgermeister Volker Rohm übermittelte, fand er lobende Worte für die Ehrenamtlichen. „Der SV Gerichtstetten bietet Breitensport für Jung und Alt“, erklärte Walzenbach und hob hervor, dass gerade die drei Tanzgruppen den Verein und „Karschdäide“ insbesondere außerorts auf erstklassige Weise repräsentieren. ad

