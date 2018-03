Das „Kerbholz“ abgeben

Anzeige

Hardheim.Beginnend mit dem Familienwortgottesdienst am Palmsonntag, 25. März, um 10.30 Uhr besteht die Möglichkeit, das Leiden und Sterben Jesu auf vielfältige Weise mitzufeiern. Die Gottesdienstteilnehmer können ein Palmsträußchen mitbringen. Der Arbeitskreis „Ehe, Familie“ wird gegen eine kleine Spende auch wieder Sträußchen an den Zugängen zur Kirche anbieten.

Nach dem feierlichen Einzug mit den Palmen werden die kleinen Kinder in die Kinderkirche ins Pfarrheim entlassen. Während sich die Gottesdienstgemeinde mit der Tatsache auseinandersetzt, dass Jesus das auf sich nimmt, was wir in unserem Leben so auf dem „Kerbholz“ haben.

Ein Kerbholz zeigte an, was Menschen im Mittelalter einander schuldig geblieben sind. Dieses Holz wird auch wirklich ausgeteilt und soll in der Karfreitagsliturgie in Hardheim um 15 Uhr an den Fuß des Kreuzes gelegt werden.