Das Leben der Schwerhörigen erleichtern

Mit seiner Vortragsreihe „Hörverlust und Schwerhörigkeit verstehen“ will Audiotherapeut Mathias Weihbrecht (Bild) ab Dienstag, 12. März, um 19 Uhr in der Fahrschule Haas in Hardheim seinen Beitrag dazu leisten, dass Menschen mit einem Hörverlust sich das Leben mit ein paar „Tricks“ erleichtern können und damit wieder mehr Lebensqualität haben. Die Veranstaltungsreihe ist kostenlos und in sechs Module unterteilt. Sie können einzeln oder komplett besucht werden.