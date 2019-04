Das neue Fahrzeug hielt alle auf Trab

Schweinberg.Groß war die Vorfreude bei der Feuerwehr Schweinberg, als die Einsatzkräfte das neue HLF 10 im vergangenen Sommer in Empfang nahmen. Welche Auswirkungen dieses Fahrzeug auch auf die Anzahl der Übungen hatte, wurde bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Gasthof „Grüner Baum“ deutlich. Die Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung und die damit verbundene Einsatzbereitschaft seien weiter gesteigert worden. Dieses Fazit zogen Abteilungskommandant Martin Greß, seine Stellvertreter Tobias Greulich und Volker Michel, auch als Leiter der Jugendfeuerwehr, sowie Schriftführer Steffen Reinhart.

24 Ausbildungseinheiten

Den Reigen der Rechenschaftsberichte eröffnete Reinhart, wobei er alle Aktivitäten der Abteilungswehr Revue passieren ließ, die man in sechs Ausschusssitzungen vorbereitet und organisiert hatte. Hierbei erwähnte er, dass die Wehr am 27. Juni erwartungsvoll das neue HLF 10 willkommen hieß und am 8. und 9. September im Rahmen des Feuerwehrfestes zusammen mit dem Schlauchanhänger einweihte. Sodann gab er bekannt, dass sich die Wehrmänner in 24 Ausbildungseinheiten sowie bei einem Notfalltraining aus- und weitergebildet haben. Reinhardt bezeichnete es als erfreulich, dass die Wehr zu keinem Einsatz gerufen worden sei. Für die Pfarrgemeinde St. Andreas hätten die Kameraden bei vier Prozessionen den Prozessionsweg gesichert.

Die Feuerwehr Schweinberg, so Abteilungskommandant Martin Greß zu Beginn seines Berichtes, zähle derzeit 44 Mitglieder, davon 34 in der Einsatzabteilung, drei in der Jugendgruppe und sieben Kameraden in der Altersabteilung. Im Gegensatz zum Vorjahr sei die Anzahl der Übungen von 15 auf 24 im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, betonte Greß. Diese Zunahme sei mit den neuen Einsatzmitteln zu erklären, wobei die Vorbereitung auf das neue Fahrzeug im Vordergrund gestanden hätten. In diesem Zusammenhang dankte Martin Greß der Gemeinde, der damaligen Führung der Hauptwehr Hardheim mit Martin Kaiser, Thomas Eiler und Michael Seyfried, sowie seinen beiden Stellvertretern Tobias Greulich und Volker Michel dafür, dass die Beschaffung des neuen Fahrzeuges so erfolgreich verlaufen sei. Beim Feuerwehrfest im September habe man auch eine Abordnung der Wehr aus der Partnergemeinde Unzmarkt mit ihrem Kommandanten Richard Glatschnig begrüßt.

Zum Thema Aus- und Weiterbildung im Jahre 2018 teilte Abteilungskommandant Greß mit, dass Christian Schmekel, Leon Schick, Noah Weidinger, Brian Michel und Lukas Weidinger erfolgreich am Lehrgang Truppmann Teil 1 mit integriertem Sprechfunker teilgenommen haben. Diese fünf Kameraden sowie David Häfner absolvierten sodann auch die Ausbildungseinheiten für den Truppmann 2. Außerdem seien die Teilnahmen von Joas Fertig zum Truppführer sowie von Volker Michel und Jonas Fertig zum Thema „Heiße Ausbildung“ von Erfolg gekrönt gewesen. Ein Dankeschön richtete Abteilungskommandant Greß abschließend an alle Feuerwehrkameraden und Verantwortlichen.

Jugendfeuerwehr in der Schule

Über die Aktivitäten der Jugendgruppe berichtete deren Leiter Volker Michel, wobei er vor allem über die 19 gemeinsamen Übungen mit den Jugendgruppen der Gesamtwehr Hardheim informierte. Als erfreulich bezeichnete er, dass die Jugendwehr wiederum verstärkt Öffentlichkeitsarbeit betrieben und unter seiner Führung den sechsten Klassen der Realschule Hardheim feuertechnische Dinge in Theorie und Praxis vermittelt habe. Erwähnung fand auch, dass die Jugendgruppe Hardheim/Schweinberg beim Zeltlager der Kreisjugend des Neckar-Odenwald-Kreises bei verschiedenen Wettkämpfen in der Gesamtwertung den dritten Platz erreicht habe.

Der Dank von Michel galt allen, die ihn bei seiner Arbeit unterstützt haben sowie den Jugendgruppenleitern von Hardheim für die stets gute Zusammenarbeit. Über die Einnahmen und Ausgaben informierte Kassierer Werner Häfner. Ralf Eisenhauer, der zusammen mit Daniel Künzig die Kasse geprüft hatte, bescheinigte dem Kassierer eine tadellose Buchführung. Ortsvorsteher Dieter Elbert stellte anschließend den Antrag auf Entlastung des gesamten Vorstandsteams, die einstimmig gewährt wurde.

Frühzeitige Verantwortung

Im weiteren Verlauf der Versammlung hatte der Ortsvorsteher die angenehme Aufgabe, zwei Ehrungen durch die Gemeinde Hardheim vorzunehmen. In Würdigung ihrer Verdienste als langjährige aktive Feuerwehrmänner ehrte er Manfred Merkert für seine 40-jährige Aktivität sowie Adolf Bundschuh für seine 50-jährige Wehrzugehörigkeit mit einer Dankesurkunde sowie einem Präsent. Im Namen der Abteilungswehr Schweinberg bedankte sich Abteilungskommandant Greß mit einem Geschenkpaket. Ortsvorsteher Elbert lobte in seinem Grußwort das ehrenamtliche Engagement der Floriansjünger und ihrem Dienst am Nächsten. Anerkennung verdiene auch die erfolgreiche Jugendarbeit mit dem Ziel, bei den Jugendlichen frühzeitig die Bereitschaft zu wecken, Verantwortung zu übernehmen und somit auch die Zukunft für die Erhaltung der Feuerwehr zu sichern.

Christian Schenkel, Vertreter der Hauptwehr Hardheim, würdigte in seinem Grußwort die beispielhaften Aktivitäten der Abteilungswehr Schweinberg mit dem engagierten Kommandanten Martin Greß und dankte für die stets harmonische Zusammenarbeit. (ck)

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019