Das Sanierungsgebiet „Ried“ wird von der Bevölkerung angenommen

Anzeige

„Das Grundstück würde sich – nach Freilegung – für die Errichtung eines Neubaus für zwei Kindergartengruppen sehr gut eignen“, heißt es in der Tischvorlage des Gemeinderates. „Die Besonderheit besteht in der Verknüpfungsmöglichkeit mit der bestehenden Einrichtung, wodurch Doppelstrukturen vermieden werden können. Die Erweiterung des Angebots an Kinderbetreuungsplätzen korrespondiert mit den Zielsetzungen der Sanierung.“ Gedacht ist der Vorlage zufolge an eine Kindertagesstätte mit Betreuung von Kleinkindern bis zum dritten Lebensjahr.

Wenn das Grundstück dem Sanierungsgebiet zugeschlagen wird, können die Kosten für Grunderwerb und Abbruch hoch bezuschusst werden. Die Gemeindeverwaltung ist guter Hoffnung, dass der Sanierungszeitraum wie auch der Förderrahmen aufgestockt werden. Denn aufgrund der Vielzahl privater Maßnahmen werden sowohl für private Bauherren als auch für die Gemeinde noch erhebliche Fördermittel benötigt.

„Schon einiges positiv verändert“

Aktuell verfügbar und nicht durch bestehende Vereinbarungen gebunden sind Fördermittel in Höhe von rund 650 000 Euro. Zusammen mit dem Komplementär-Finanzierungsanteil der Gemeinde lassen sich damit förderfähige Kosten in Höhe von etwa 1 080 000 Euro bestreiten. Schon die ursprüngliche Kosten- und Finanzierungsübersicht belegte über den bewilligten Förderrahmen (1 333 333 Euro) hinaus mittelfristig etwa den doppelten Bedarf, nämlich rund 2,5 Millionen Euro. Der Bewilligungszeitraum geht aktuell noch bis zum 30. April 2025.

„Es hat sich abgezeichnet, dass die Bevölkerung das Sanierungsgebiet ‘Ried’ mitträgt und annimmt. Sanierungsbereitschaft ist vorhanden“, bilanzierte Bürgermeister Rohm. „Es hat sich schon einiges positiv verändert.“ Gerade Grundstücksneuordnungen sollen attraktives Wohnen im Altstadtkern ermöglichen. „Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem, was sich bisher getan hat“, so Rohm weiter. „Es läuft gut.“ i.E.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018