„Das Weltall mit eigenen Augen sehen“

Hardheim.Die Welt der Sterne ist den meisten unbekannt. Vom „Großen Wagen“ hat jeder schon einmal gehört, doch wo findet man ihn? Und kann ich eigentlich mein „Sternzeichen“ auch am Himmel finden? Welcher der vielen Sterne ist vielleicht ein Planet? Am 30. März laden Sternwarten und Astronomievereine in ganz Deutschland dazu ein, genau diese Fragen zu beantworten – und die Welt der Sterne mit den eigenen Augen zu erkunden.

Deutschlandweit führt die VdS (Vereinigung der Sternfreunde) am Samstag, 30. März, ihren jährlichen Astronomie-Tag durch. Auch der Hardheimer Astronomie-Kreis beteiligt sich auf der Walter-Hohmann-Sternwarte an den Himmelbeobachtungen.

Teleskop ab 19 Uhr zugänglich

Ab 19 Uhr, beziehungsweise ab Einbruch der Dunkelheit besteht die Möglichkeit, den Sternenhimmel durch das dortige Teleskop zu beobachten. Die Sternwarte befindet sich etwa drei Kilometer von Hardheim entfernt auf dem Scherenberg, einer Anhöhe südöstlich von Hardheim und ist ausgeschildert.

Auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Pülfringen biegt man etwa 500 Meter nach dem Materialdepot der Bundeswehr nach rechts in Richtung Bretzingen ab. Nach etwa 300 Meter kommt man zum ehemaligen Hochbehälter, wo man parken kann. Unmittelbar dahinter befindet sich die Sternwarte.

