Datenschutz beeinträchtigt die Forschungsarbeit

Hardheim/Tauberbischofsheim.Das Genealogentreffen der Genealogenfreunde Hardheim und Umgebung fand in diesem Jahr in Tauberbischofsheim statt. 15 Personen folgten der Einladung und trafen sich zunächst beim Stadtarchiv Tauberbischofsheim, das seit wenigen Jahren auf dem Laurentiusberg im ehemaligen Kasernengelände sein neues Domizil gefunden hat.

Nach einer kurzen Begrüßung durch das Leitungsmitglied der Genealogenfreunde Adalbert Hauck, begab man sich in die neuen Räume des Stadtarchivs.

Andrea Steffan, die das Archiv hauptamtlich betreut, begrüßte die Gäste und gab eine Einführung in die Aufgaben und die Geschichte des Stadtarchivs Tauberbischofsheim. Neben dem Bewahren und Sichern der alten Unterlagen aus der Vergangenheit Tauberbischofsheim ist eine weitere wichtige Aufgabe auch die Nutzbarmachung der Archivalien. Dazu dienen in erster Linie die Findbücher, die in Kurzform über den Inhalt der Archivalien Auskunft geben. Leider sind jedoch die ältesten Archivalien der Stadt Tauberbischofsheim in den vergangenen Jahrhunderten verloren gegangen oder zerstört worden. Hauptgrund für diesen hohen Verlust an Archivalien ist die über Jahrhunderte falsche Lagerung im Zusammenspiel mit den vielen Hochwassern, die durch die Tauber immer wieder das Stadtarchiv trafen. So beginnt der Großteil der erhaltenen archivalischen Überlieferung ab dem Jahre 1800.