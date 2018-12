Gerichtstetten.Mit dem Dreiakter „Dem Himmel sei Dank“ von Bernd Gombold, lädt die Theatergruppe des Heimatvereins Gerichtstetten gleich zu Beginn des neuen Jahres nach Gerichtstetten ein. Dabei beschäftigt sich die muntere Theatergruppe mit einem Thema, das derzeit nicht wenige Pfarrgemeinden beschäftigt: die kostspielige Renovierung der Kirche.

Mit nicht ganz alltäglichen Methoden unternimmt der örtliche Pfarrer alle Anstrengungen, um das dringend benötigte Geld hierfür aufzutreiben. Dabei geht er ganz unkonventionelle Wege und schreckt weder vor nächtlichen Kartenspielen im Pfarrhaus noch anderen dubiosen Dingen zurück. Dies bleibt dem bischöflichen Ordinariat nicht verborgen und so erscheint eines schönen Tages der Domkapitular Dr. Jüngling, um die Vorgänge zu untersuchen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Doch– „dem Himmel sei Dank“ – kann der Pfarrer sich auf seine Schäfchen in der Gemeinde verlassen und so entwickelt sich die Geschichte anders, als sich das so mancher vorgestellt hat.

Die Vorstellungen finden am 3., 4., 5. und 6. Januar in der Gerichtstetter Turnhalle statt. Die Kindervorstellung am 3. Januar beginnt um 14.30 Uhr. Die Abendvorstellungen am 4. und 5. Januar beginnen um 19.30 und am Sonntag, den 6. Januar, um 19 Uhr. Kartenreservierungen können bei H. Eckert, Telefon 06296/442, erfolgen. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

