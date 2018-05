„Dem Nachwuchs neue Motivation schenken“

Anzeige

Konkrete Planungen

Die konkreten Planungen unter Bauleiter Bernd Greß und dem Leitungsteam unter Christian Würzburger begannen 2014; fortan standen der Grundstückserwerb, technische Planungen, langwierige Genehmigungsverfahren und Gespräche mit möglichen Anbietern an. Ziel und Zweck des Projekts ist es, einen neuen sportlichen Anreiz für Kinder und Jugendliche zu schaffen: „Man muss dem Nachwuchs in seiner Freizeit ein zeitgemäßes Fußballspielen ermöglichen, um neue Motivation zu schenken“, erklärt er und verweist auf den Aspekt, dass Kinder aufgrund des nur zum Trainings- und Spielbetrieb vorgesehenen Rasenplatzes aktuell nur auf dem asphaltierten Parkplatz zwischen Sportfeld und Turnhalle spielen können.

„Es ist längst an der Zeit, unseren Kindern in ihrer Freizeit zum Fußballspielen mehr zu bieten als einen Parkplatz“, räumt er ein.

Bis zum Bau waren jedoch zahlreiche bürokratische Hürden zu meistern. „Wir möchten ausdrücklich keine Kritik üben, doch kamen wir mitunter an unsere Grenzen und wussten nicht, ob man an dem ‚Soccer-Court’ überhaupt festhalten soll“, blickt Schwab zurück und merkt an, dass man „locker zwei Jahre eher hätte fertig sein können“ und der erhebliche Verwaltungsaufwand „für das Ehrenamt definitiv nicht zumutbar ist“.

Groß ist die Freude jedoch darüber, dass das 30 Meter lange und 16 Meter breite Feld nicht nur einen reizvollen sportlichen Treffpunkt für die Kinder und Jugendlichen darstellen wird, sondern sie auch zu vermehrter Aktivität mit dem „runden Leder“ animieren kann – „sicher auch in der Hoffnung, sie vor zu großem Konsum digitaler Medien zu schützen“, so Jörg Schwab.

Werbung für den Fußballsport

Dahingehend verstehe sich der „Soccer-Court“ auf seine Weise gleichsam als Werbung für den Fußballsport, der gegen die rückläufigen Zahlen im Jugendbereich angehen soll.

„Wir schaffen letztlich auch ein neues soziales Angebot, mit dem das Ehrenamt im ländlichen Raum gestärkt wird“, betont der Vorsitzende und spricht von einer „noch kinder- und familienfreundlicheren Gestaltung Schweinbergs“.

Dafür wurde bereits im Spätjahr 2017 mit dem Auffüllen des Geländes begonnen; die Vorbereitungen für die Spielfläche laufen seit März 2018. „Die Basis für die Folgearbeiten durch beauftragte Firmen besteht darin, etwa eine Drainage verlegen, Rabatten zu setzen, Fundamente zu betonieren, zu pflastern und eine Ebene zu schaffen“, so Schwab.

An dieser Maßnahme beteiligen sich 40 ehrenamtliche Helfer, die bis dato mehr als 1100 Stunden am Werk waren. „Auf diese großartige ehrenamtliche Leistung darf man zurecht stolz sein“, freut sich der rührige Vorsitzende und verweist auf den „zu großen Teilen in Eigenregie gestemmten Bau, bei dem der FC und das Ehrenamt an sich in Schweinberg einmal mehr zeigten, welche gigantischen Leistungen möglich sind, wenn man an einem Strang zieht“. So sind die Hauptarbeiten „vermutlich in zwei bis drei Wochen beendet“.

Dankbar ist man neben den Gönnern vor allem für die Unterstützung durch die Gemeinde Hardheim, der Firma Volk-Erdbau (Schweinberg), dem Bauteam Eckert aus Gerichtstetten, der Firma Baustoff-Haas (Bretzingen) und der Brandel-Bau GmbH aus Tauberbischofsheim.

Die elastische Tragschicht sowie der Kunstrasenbelag und das Bandensystem mit Toren und Fangnetzen werden durch die Fachfirma Polytan (Burgheim) realisiert – so ist die gesamte Spielfeldbegrenzung durch ein Bandensystem mit Fangnetz umgeben.

„Somit gelingt zeitgemäßer, schneller Fußball, ohne dass der Ball ständig im Aus landet“, bemerkt Schwab gegenüber den Fränkischen Nachrichten und spricht im Hinblick auf das moderne Kunstrasensystem von „besten Voraussetzungen für guten Fußballsport mit hohem Spaßgehalt“.

Die Einweihung wird zum späteren Zeitpunkt in einem geeigneten Rahmen – möglicherweise beim Sportfest – stattfinden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.05.2018