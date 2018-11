Den Wunsch nach familiärer Harmonie erfüllt

Hardheim.Anlässlich des heutigen Festes ihrer diamantenen Hochzeit sehen Paul May und Ehefrau Hildegard (geborene Fitz) ihre Vorstellungen und Wünsche von familiärem Zusammenhalt und Harmonie in besonderem Maße erfüllt. Denn neben der den Söhnen Kurt und Gerald selbstverständlichen ständigen Unterstützung ihrer Eltern ist Tochter Beate mit ihrer Familie aus El Paso (USA) zur Feier dieses besonderen Jubiläum der Eltern nach Hardheim gekommen.

Das Ehepaar hat seine Wurzeln in nächster Nähe Hardheims. Paul May wurde am 14. Juni 1935 als Sohn des Landwirts Anton May und dessen Ehefrau Lina geboren. Er begann nach dem Schulbesuch eine Lehre in der Mühlenbauanstalt A.& A. Eirich. Dort war er 45 Jahre als Mühlenbauer beschäftigt und wochenweise in Mälzereien und Getreidemühlen in verschiedensten Teilen Deutschlands im Einsatz.

Aus gesundheitlichen Gründen ging er nach engagiertem beruflichen Wirken mit 63 Jahren frühzeitig in den Ruhestand. Seitdem geht er auf dem großen Anwesen um das Haus seinem Hobby, der Gartenarbeit nach, bei der er eine besonders glückliche Hand hat. Paul May sorgte mit für den notwendigen Holzbedarf für die Heizung und war immer stolz auf den eigenen Schnaps sowie darauf, der Familie mit den Erzeugnissen aus dem eigenen Garten und mit den Produkten aus der Hausschlachtung weitgehende Selbstversorgung garantieren zu können.

Die am 1. Dezember 1936 als Tochter des Landwirtsehepaares Anton und Rosa Fitz in Bretzingen geborene Hildegard May war im gesamten Verlauf ihres Lebens in verschiedensten Tätigkeitsbereichen aktiv. Nach dem Besuch der Hauswirtschaftsschule fand sie in Hardheim Arbeitsstellen in Haushalten wie beispielsweise in der früheren Metzgerei Gärtner. Immer wieder wurde sie in der elterlichen Landwirtschaft gebraucht. Weitere Beschäftigung fand sie als Näherin in der Hardheimer Schneiderei Läuter, war in der Polsterei der Gebrüder Bermayer tätig und leistete nach dem Absolvieren eines Hauswirtschaftskurses Hilfe in verschiedenen Familien und bei der Kinderbetreuung. Im ASB-Altenheim betreute sie sieben Jahre lang ehrenamtlich die Bewohner. Ihrer Freude am Singen ging sie im Gemischten Chor des Gesangvereins Liederkranz einsatzfreudig nach.

Nachdem Paul May und Hildegard Fitz zusammen gefunden hatten, heirateten sie am 28. November 1958. Wenn sich auch das Alter mit gewissen Unannehmlichkeiten bemerkbar macht, genießen die Eheleute all das, was ihnen möglich ist. Sie erinnern sich freudig gemeinsamer Aktivitäten und dabei nicht zuletzt ihrer gemeinsamen Einsätze bei Ferienzeltlagern. Bei diesen überzeugte Hildegard May mit ihren Kochkünsten und Paul May war in verschiedensten Bereichen aktiv.

Eine Selbstverständlichkeit für das Jubelpaar ist alljährlich die Aufnahme und das Übernachtungsangebot für mehrere Pilger, die aus dem Bereich Fulda auf dem Fußweg nach Walldürn unterwegs sind. Daraus haben sich tolle Freundschaften mit regelmäßigen Begegnungen entwickelt.

Aus der Ehe hervorgegangen sind Sohn Kurt sowie das Zwillinge Beate und Gerald. Beide Söhne leben in Hardheim. Zur Freude der Eltern wohnt Kurt im gleichen Haus und unterstützt sie gemeinsam mit seinem Bruder, wo immer es notwendig ist. Tochter Beate heiratete einen früher in der Hardheimer Nikestellung stationierten amerikanischen Soldaten und lebt heute in El Paso (USA). Ihr haben die Eltern zahlreiche Besuche abgestattet. Ihren Aufenthalt in der alten Heimat will Beate auch zu Treffen mit den früheren Hardheimer Freunden und Bekannten nutzen.

Dankgottesdienst

Gebührend gefeiert wird die diamantene Hochzeit am Samstag, 1. Dezember, um 10.30 Uhr mit einem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche Bretzingen und anschließend in der Erftalstube mit den Kindern, vier Enkeln und fünf Urenkeln. Den zahlreichen Glückwünschen von Verwandten, Freunden und Bekannten schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an. Z

