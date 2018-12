Denkmalbroschüre für Hardheim ist in Vorbereitung

Hardheim.Ein erfolgreiches Jahr beschloss der Arbeitskreis Denkmalpflege im Museumsverein Erfatal in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr in der Erftalstube, zu der eingangs Arbeitskreissprecher Helmut Berberich neben den Mitgliedern als Gast Elmar Frank (Erfeld) begrüßte.

Berberich berichtete über die Projekte in Rüdental, wo zwei Kleindenkmale restauriert wurden. Mit der Platzierung an einen neuen Standort habe man diese aus der Versenkung geholt und sowohl für die Bevölkerung als auch für die durchfahrenden Reisenden zu einem Blickfang gegenüber der Kapelle geschaffen. Abgerundet worden sei das Areal mit einer Bank und einer Saugpumpe, die Bernhard Löffler in ehrenamtlicher Arbeit geschaffen hatte. Die Kosten für die Renovierung der Denkmale hatten sich das Landesdenkmalamt, der Museumsverein und die Gemeinde Hardheim geteilt.

Berberich erinnerte auch an die Arbeiten, die sowohl die Mitglieder des Arbeitskreises als auch Mitarbeiter des Gemeindebauhofs zur Rettung der Überreste der Rüdentaler Wiesentalsperre am ehemaligen „Grafensee“ leisteten. Mit der Maßnahme, die infolge des Einsatzes technischer Geräte rasch erledigt wurde, konnten die letzten Zeugen eines für Hardheim bedeutsamen Wasserspeichers im Mittelalter für die Nachwelt gerettet werden.

Mit seinem Blick auf künftige Arbeiten führte Helmut Berberich aus, dass man bis zum März 2019 die beiden Gräber der ehemaligen polnischen Kriegsgefangenen an einen neuen Standort im Friedhof versetzen wolle. Ebenso sei geplant, ein Erinnerungszeichen für den im Dritten Reich gehenkten Polen Stanislaw Piaskowski zu schaffen.

Auch wolle man 2019 eine Denkmalbroschüre für die gesamte Gemeinde erstellen, in der alle Denkmale mit einer Kurzbeschreibung und der verbürgten Geschichte erfasst werden sollen. Berberich regte insbesondere eine verstärkte Zusammenarbeit von Heimatvereinen mit allen Ortsteilen der Gemeinde Hardheim an, mit dem Ziel, die Ereignisse in der Vergangenheit zu dokumentieren und geordnet der Nachwelt zu hinterlassen.

Für die nächste Zukunft stünden auch das „Weiße Kreuz“ auf dem Weg in Richtung Hockenberg, sowie das Kreuzanlage auf dem Wurmberg im Fokus für Renovierungen für die kommenden Jahre. hs

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018