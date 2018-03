Der aufkeimenden Furcht verfallen

Anzeige

Würzburg/Hardheim.Gleich zwei Vorführungen ließen sich rund 40 Teilnehmer der VHS–Theaterfahrten zum Mainfranken Theater Würzburg nicht entgehen. Die Oper „Blaubart“ und das Ballet-Stück „Sacre“ überzeugten die Besucher aus dem Raum Hardheim und Buchen.

Geheimnissen auf der Spur

In „Blaubart“ waren es sowohl die Urgewalten der Musik von Bela Bartok also auch der großartige Gesang von Karen Leiber und Bryan Boyce, die diesem Werk in der Würzburger Aufführung den Erfolg garantierten. Die Geschichte handelt von Judith, die erstmals die Burg Blaubarts betritt und unbedingt den Geheimnissen ihres Geliebten auf die Spur kommen will.

Sie veranlasst Blaubart, obwohl sie keine guten Eindrücke hinter den Burgtüren gemacht hat und sich im Zwiespalt zwischen fordernder Liebe und aufkommender Furcht befindet, die weiteren Türen der Burg zu öffnen.